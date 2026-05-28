Disastro in autostrada: incidente, fiamme e fumo sull'asfalto

Impressionante incidente seguito da un incendio sulla autostrada Nanping a Shenzhen, nella provincia del Guangdong, dopo che un autobus si è scontrato con un’autocisterna vicino all’uscita di Shahe West Road, costringendo alla chiusura della strada in entrambe le direzioni.
Filmati di telecamere di bordo e aerei mostrano una densa coltre di fumo nero che avvolge l’autostrada, mentre si udivano forti esplosioni lungo la carreggiata.
Nonostante la spettacolarità dell’incidente, fortunatamente non si sono registrati morti e feriti.
Video tratto da: IPA / KameaOne