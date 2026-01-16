Disastro sfiorato al matrimonio: arriva l'ospite imprevisto

Un errore quantomeno strano ha rischiato di rovinare il matrimonio di una coppia davanti alla Cattedrale di San Paolo Apostolo a Blumenau, una città nello stato di Santa Catarina, nel Brasile meridionale.

Mentre i novelli sposi Jaque Amorim e Neres Soares posavano per delle foto sulla scalinata in pietra del monumento, all’improvviso è arrivata alle loro spalle un’auto, che si è fermata solo a metà della scalinata tra lo stupore generale.

La sposa Jaque ha raccontato che erano a metà del video matrimoniale quando hanno sentito un forte rumore arrivare alle loro spalle e, giratisi, hanno visto scendere un veicolo,

Addirittura, dalla vettura è spuntata l’autista che ha chiesto seraficamente se poteva continuare a scendere per la scalinata, dopo essersi reso conto troppo tardi di aver sbagliato l’uscita da un parcheggio vicino.

Fortunatamente, passato il momento di stupore generale, alcuni uomini della zona pedonale della “Rota de Lazer” della città, hanno riportato l’autista sulla giusta strada. Alla fine, anche il video matrimoniale, dopo un momento di défaillance, è ripreso senza problemi ed è stato portato a buon fine per la gioia dei novelli sposi.