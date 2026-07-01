L’Ue sta accelerando sul divieto degli imballaggi di plastica e sulla lotta ai rifiuti prodotti dal commercio e dai consumi, basti pensare – fra tutte – alle confezioni delle bottiglie. La decisione si inserisce in una strategia europea più ampia, che mira a ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e a promuovere modelli di consumo più sostenibili.

In questo contesto si inserisce anche il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti a essi connessi. Il Packaging and Packaging Waste Regulation è destinato a cambiare molte abitudini quotidiane. Tra le novità più discusse c’è quella che riguarda le confezioni multiple di acqua in bottiglia, comunemente vendute in casse avvolte da pellicola di plastica monouso. L’obiettivo non è vietare la vendita dell’acqua minerale, ma ridurre drasticamente gli imballaggi superflui, incentivando soluzioni riutilizzabili, riciclabili o prive di plastica monouso.

Le casse d’acqua al centro del dibattito

Negli ultimi mesi si è parlato di un presunto “addio alle casse d’acqua”. In realtà, il regolamento non vieta l’acquisto di bottiglie di acqua minerale né impedisce ai consumatori di acquistarne più confezioni contemporaneamente. Ciò che cambia riguarda soprattutto il modo in cui questi prodotti saranno confezionati.

Dal 2030 saranno progressivamente eliminate, fino al divieto, numerose tipologie di imballaggi in plastica monouso considerate evitabili. Tra queste rientrano anche le pellicole termoretraibili utilizzate per avvolgere le confezioni multiple di bottiglie, quando esistono alternative più sostenibili.

I produttori avranno quindi alcuni anni per adeguarsi sviluppando nuove soluzioni di confezionamento, come fascette in cartone, materiali riciclabili o sistemi di trasporto riutilizzabili. L’obiettivo è diminuire la quantità di plastica immessa sul mercato senza compromettere la distribuzione dei prodotti.

Entro il 1° gennaio 2029 gli Stati Ue dovranno raccogliere in modo differenziato almeno il 90% delle bottiglie di plastica e delle lattine monouso per bevande fino a 3 litri. Per raggiungere questo obiettivo sarà introdotto un sistema di deposito cauzionale, che prevede il rimborso di una cauzione al momento della restituzione del contenitore vuoto.

Le nazioni che avranno già raggiunto almeno l’80% di raccolta entro il 2026 potranno chiedere un’esenzione, a determinate condizioni. Se però il tasso di raccolta scenderà sotto il 90% per tre anni consecutivi, l’esenzione verrà revocata. Attualmente l’Italia raccoglie circa il 68% degli imballaggi per bevande in plastica.

Le altre novità del regolamento europeo

Le modifiche introdotte dal regolamento non riguardano soltanto l’acqua in bottiglia. L’Unione europea punta infatti a ridurre il volume complessivo degli imballaggi attraverso una serie di misure che coinvolgono diversi settori.

Tra le principali novità Ue figurano il divieto di alcuni imballaggi monouso per frutta e verdura fresche vendute in piccole quantità, la riduzione delle confezioni usa e getta nel settore della ristorazione e degli hotel e l’introduzione di obiettivi sempre più ambiziosi per il riutilizzo degli imballaggi.

Il regolamento prevede inoltre che tutti gli imballaggi immessi sul mercato europeo siano progettati per essere riciclabili e che venga aumentata progressivamente la percentuale di materiale riciclato utilizzata nella produzione della plastica. Queste misure fanno parte del Piano d’azione europeo per l’economia circolare, che punta a ridurre sia il consumo di materie prime sia la produzione di rifiuti.

Perché Bruxelles punta a ridurre gli imballaggi

Ogni anno nell’Unione europea vengono prodotti milioni di tonnellate di rifiuti da imballaggio e la quantità continua ad aumentare. Le confezioni in plastica monouso rappresentano una parte significativa di questi rifiuti. Sebbene molte siano teoricamente riciclabili, una quota consistente non viene recuperata oppure finisce dispersa nell’ambiente.

Per questo motivo Bruxelles ha deciso di intervenire non solo migliorando il riciclo, ma soprattutto riducendo gli imballaggi alla fonte. Il principio è semplice: il rifiuto più sostenibile è quello che non viene prodotto.

La strategia europea si basa quindi su una gerarchia che privilegia prevenzione, riuso e solo successivamente riciclo, nella convinzione che limitare la produzione di nuovi imballaggi abbia un impatto ambientale maggiore rispetto alla sola gestione dei rifiuti.

Cosa significa per consumatori e aziende

Per i cittadini i cambiamenti saranno graduali. L’acqua minerale continuerà a essere disponibile nei supermercati, ma potrebbe essere confezionata in modo diverso rispetto a oggi. Anche altri prodotti potrebbero arrivare sugli scaffali con imballaggi più essenziali oppure realizzati con materiali alternativi alla plastica.

Per le aziende, invece, la sfida sarà più impegnativa. Dovranno ripensare il design degli imballaggi, investire in materiali innovativi e adeguare le linee produttive ai nuovi requisiti europei. Si tratta di un cambiamento che comporterà investimenti, ma che potrebbe anche favorire l’innovazione e lo sviluppo di soluzioni più sostenibili.

Il nuovo regolamento rappresenta dunque un ulteriore tassello della strategia europea per ridurre l’impatto ambientale dei consumi. Dalla gestione dei piccoli pacchi dell’e-commerce fino alla progressiva eliminazione degli imballaggi monouso, Bruxelles punta a promuovere un modello economico basato su minori sprechi, maggiore riciclo e un uso più efficiente delle risorse. Per consumatori e imprese sarà un percorso di adattamento graduale, destinato però a cambiare in modo significativo il modo in cui molti prodotti vengono confezionati e distribuiti.