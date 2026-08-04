VIDEO
Cerca video
NOTIZIE 04 AGOSTO 2026

Donald Trump trionfa al torneo di golf, ma è bufera sul video del colpo vincente: "La pallina è telecomandata"

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Virgilio Video è il canale video con format originali ed esclusivi curato da un team interno dedicato alla selezione e alla produzione dei contenuti. Virgilio Video propone una grande varietà di contenuti: news curiose, video virali, tutorial e consigli utili con format 100% originali

Donald Trump in veste di campione di golf scatena le polemiche sui social. Il presidente degli Stati Uniti ha celebrato su Truth l’ennesimo titolo sportivo conquistato nelle categorie ‘Super senior’ e ‘Senior’ al campionato del club di Bedminster, nel New Jersey, uno dei 14 della Trump Organization.

L’annuncio del risultato, attribuito al suo “talento naturale”, è accompagnato da un video del colpo vincente che però ha sollevato una bufera social a causa del comportamento apparentemente innaturale della pallina: il tiro è secco e la pallina, proprio nei pressi della buca, sembra avere l’improvvisa frenata.

Un caso? Non per chi da anni sostiene che in realtà il presidente utilizzi materiale hi-tech non del tutto regolare e di palline che potrebbero addirittura essere telecomandate.

ESTERI
Donald Trump trionfa al torneo di golf, ma è bufera sul video del colpo vincente: "La pallina è telecomandata"
SUGGERITI
NOTIZIE
PIÙ VISTI VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Chiudi