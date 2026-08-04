Donald Trump trionfa al torneo di golf, ma è bufera sul video del colpo vincente: "La pallina è telecomandata"

Donald Trump in veste di campione di golf scatena le polemiche sui social. Il presidente degli Stati Uniti ha celebrato su Truth l’ennesimo titolo sportivo conquistato nelle categorie ‘Super senior’ e ‘Senior’ al campionato del club di Bedminster, nel New Jersey, uno dei 14 della Trump Organization.

L’annuncio del risultato, attribuito al suo “talento naturale”, è accompagnato da un video del colpo vincente che però ha sollevato una bufera social a causa del comportamento apparentemente innaturale della pallina: il tiro è secco e la pallina, proprio nei pressi della buca, sembra avere l’improvvisa frenata.

Un caso? Non per chi da anni sostiene che in realtà il presidente utilizzi materiale hi-tech non del tutto regolare e di palline che potrebbero addirittura essere telecomandate.