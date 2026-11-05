Il trasporto di un sacco pesante si trasforma in un incidente domestico ripreso da una telecamera di sorveglianza. È successo nella provincia del Guangdong, in Cina, il 30 ottobre 2026, quando una donna è caduta accidentalmente all’interno di una piscina vuota mentre entrava nel cortile. A rendere la scena ancora più particolare è la presenza di un piccolo cane, che segue la malcapitata durante il suo percorso e rimane nei pressi della piscina dopo l’accaduto.

Le immagini mostrano una sequenza di pochi istanti, durante i quali una normale attività quotidiana si trasforma in una situazione potenzialmente pericolosa. La donna sembra non accorgersi del dislivello vicino alla piscina e perde l’equilibrio proprio mentre sta attraversando il patio. La caduta la lascia bloccata sul fondo della vasca, mentre il cagnolino resta nelle vicinanze impotente.

Il trasporto in giardino e la caduta nella piscina vuota

Il filmato comincia con la donna che raggiunge il patio esterno dell’abitazione. Ha con sé una borsa voluminosa e pesante, che trasporta con una certa difficoltà. Prima di entrare, preme il pulsante del citofono e successivamente apre la porta per accedere all’interno della proprietà.

Una volta superato l’ingresso, prosegue a piedi attraversando il cortile. Il peso della sacca sembra condizionare i suoi movimenti: la donna cammina leggermente piegata in avanti, probabilmente per riuscire a sostenere meglio il carico e mantenere l’equilibrio.

Lungo il percorso passa accanto a una piccola piscina completamente vuota. È proprio in prossimità del bordo della vasca che si verifica l’incidente. Mentre continua a camminare, compie un passo falso e perde improvvisamente l’equilibrio. Nel giro di pochi secondi precipita all’interno della piscina, finendo sul fondo della struttura.

Il cagnolino resta vicino alla donna dopo l’incidente

Uno degli elementi più particolari della registrazione è la presenza di un piccolo cane che segue la donna durante tutta la scena. L’animale cammina a breve distanza da lei mentre attraversa il patio e assiste anche alla caduta nella piscina.

Dopo l’incidente, il cagnolino rimane nei pressi della vasca, mentre la vittima si ritrova bloccata sul fondo. Le immagini mostrano la sua difficoltà nel cercare di gestire la situazione: dopo essere precipitata, chiama aiuto perché non riesce a uscire autonomamente dalla piscina.

Non sono disponibili informazioni dettagliate sulle sue condizioni fisiche dopo la caduta, né sulla presenza di eventuali ferite. La registrazione, inoltre, non permette di ricostruire come si sia concluso l’episodio o chi sia intervenuto per soccorrerla.

I rischi di una piscina vuota e dei dislivelli domestici

L’incidente richiama l’attenzione su un rischio spesso sottovalutato negli spazi privati: la presenza di piscine vuote, gradini e dislivelli lungo i percorsi pedonali. Anche un ambiente apparentemente familiare e conosciuto può diventare pericoloso, soprattutto quando si trasportano oggetti ingombranti o pesanti.

In queste circostanze, il carico può limitare la visuale, modificare la postura e rendere più difficile reagire a un ostacolo improvviso. Per questo è importante prestare particolare attenzione quando si attraversano cortili e giardini, soprattutto in prossimità di vasche, scale e superfici irregolari.

Il video registrato nel Guangdong mostra quanto possa bastare una distrazione, o un semplice passo falso, per trasformare un momento ordinario in un incidente. E mentre la donna chiede aiuto dal fondo della piscina, il piccolo cane rimane accanto a lei, diventando un involontario protagonista di una scena tanto insolita quanto preoccupante.