Aveva preparato tutto con attenzione, mettendo da parte persino il cappello e il telefono prima di tentare il salto. Poi la rincorsa, l’arrivo sul bordo del piccolo corso d’acqua e un ripensamento arrivato nel momento peggiore possibile. È quanto accaduto a una giovane donna nel Sichuan, in Cina, dove un apparentemente semplice salto da una sponda all’altra di un ruscello ha avuto un epilogo decisamente diverso da quello programmato.

Prova a saltare il ruscello ma ci ripensa all’ultimo

Sembrava avere studiato attentamente il piano prima di metterlo in pratica. Una giovane donna, nel Sichuan, in Cina, voleva superare con un salto un piccolo corso d’acqua, abbastanza stretto da farle pensare di poter raggiungere direttamente la sponda opposta.

La scena, avvenuta alla fine di settembre, mostra la donna mentre si prepara al tentativo. Prima di partire decide anche di liberarsi degli oggetti che avrebbero potuto intralciarla durante il salto o finire nell’acqua. Mette quindi da parte il cappello e il telefono, lasciandoli al sicuro prima di concentrarsi sul piccolo ostacolo che ha davanti. A quel punto non resta che prendere la rincorsa.

La lunga rincorsa prima del salto

La giovane non sceglie di saltare direttamente dal bordo del ruscello: si allontana abbastanza da avere davanti a sé lo spazio necessario per una lunga rincorsa, evidentemente con l’intenzione di sfruttare la velocità per arrivare senza problemi dall’altra parte.

Dopo essersi preparata, parte decisa verso il corso d’acqua. Per qualche istante tutto sembra procedere secondo i piani. La donna corre in direzione della sponda e arriva rapidamente al punto dal quale dovrebbe staccarsi da terra. È proprio qui, però, che la sicurezza mostrata fino a pochi istanti prima viene meno.

Quando ormai si trova praticamente sul bordo, la giovane sembra avere un ripensamento. Anziché completare il salto come aveva programmato, perde lo slancio proprio all’ultimo momento.

Il ripensamento arriva troppo tardi e finisce in acqua

Il problema è che, dopo una rincorsa così lunga, fermarsi a pochi centimetri dal ruscello diventa praticamente impossibile. L’esitazione arriva quindi nel momento meno opportuno: la donna non riesce più ad arrestare la propria corsa e il tentativo si conclude direttamente nell’acqua.

Una situazione paradossale, considerando quanta attenzione aveva dedicato alla preparazione. Il telefono e il cappello erano stati messi preventivamente al sicuro e la rincorsa era stata studiata proprio per permetterle di superare il corso d’acqua. A tradirla non è quindi la preparazione, ma il dubbio arrivato quando ormai era troppo tardi per tornare indietro.

Un passante la aiuta a uscire dal ruscello

Dopo essere finita nel piccolo corso d’acqua, la giovane riceve l’aiuto di un passante presente sul posto. L’uomo si avvicina e le dà una mano a risalire sulla sponda, mettendo fine alla disavventura.

Fortunatamente, niente conseguenze fisiche per la protagonista dopo l’accaduto. Le immagini documentano però l’intera sequenza che ha trasformato quello che doveva essere un semplice salto in un tuffo decisamente non programmato. Tutto per un’esitazione durata appena un istante, ma arrivata esattamente quando ormai non c’era più spazio per fermarsi.

Video tratto da: KameraOne