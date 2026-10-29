Dopo 50 anni trova fusto di birra in un ghiacciaio e la beve: "E' buonissima"

Un fusto di birra da 40 kg è stato rinvenuto sotto il rifugio Sasso Nero, a un’altitudine di circa 3.000 metri nelle Alpi della Zillertal, vicino alla Valle Aurina, in Alto Adige.

Il ritrovamento del fusto in un ghiacciaio

L’insolito ritrovamento è stato reso noto da Harpf, un’azienda di bevande a gestione familiare con oltre 140 anni di storia, che ritiene che il fusto provenisse originariamente dai propri magazzini.

Il contenitore era caduto dalla rete di carico di un elicottero durante una consegna al rifugio, tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, quindi 50 anni fa, finendo in un crepaccio dove è rimasto disperso per decenni. Un violento temporale ha infine riportato il fusto alla luce, liberandolo dal ghiaccio e permettendo al quarantaduenne Daniel Oberlechner di ritrovarlo.

Daniel, che lavora da anni come autista per la Harpf, è anche un appassionato di corsa in montagna: corre regolarmente dal suo paese natale, San Giovanni, fino al rifugio, superando un dislivello di quasi 2.000 metri. L’uomo ha riportato a valle il contenitore da 40 kg utilizzando un carrello, trasportandolo attraverso il ghiacciaio e il terreno roccioso.

La birra era impeccabile

Un’iscrizione sul fusto ammaccato ha rivelato che risaliva al 1978, così la vera sorpresa è arrivata quando il fusto è stato aperto presso la sede della Harpf: un piccolo gruppo di appassionati di birra e colleghi ne ha assaggiato il contenuto. “La birra era impeccabile. Il gusto, il colore ambrato e persino il livello di anidride carbonica erano ancora ottimi”, ha dichiarato Lukas Harpf, titolare dell’azienda ed esperto qualificato di birra.

L’azienda ha inoltre spiegato che il ghiacciaio ha preservato la birra nel corso dei decenni, rendendo così questa degustazione un’occasione rara per assaggiare una bevanda rimasta nascosta per quasi mezzo secolo.

Video tratto da: IPA / KameraOne