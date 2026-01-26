Dopo un periodo di relativa quiete per gli appassionati di astronomia, il cielo si prepara a offrire due eclissi solari totali nel giro di appena dodici mesi. Un evento raro, che riaccende l’interesse non solo degli osservatori esperti ma anche di chi, semplicemente, sogna di assistere a uno dei fenomeni naturali più spettacolari in assoluto. Le date da segnare sono il 12 agosto 2026 e il 2 agosto 2027. La seconda, in particolare, è già stata ribattezzata “l’eclissi del secolo”. Durata, posizione geografica e probabilità di cieli sereni rendono questi due appuntamenti qualcosa di davvero speciale nel calendario astronomico dei prossimi decenni.

Perché due eclissi totali così ravvicinate sono un evento raro

Un’eclissi solare totale si verifica quando la Luna si allinea perfettamente tra la Terra e il Sole, coprendone completamente il disco e lasciando visibile solo la corona solare. Questo allineamento è raro di per sé; averne due così vicine nel tempo lo è ancora di più.

Di solito passano diversi anni tra un’eclissi totale e la successiva visibile da zone densamente abitate del pianeta. In questo caso, invece, l’Europa e il bacino del Mediterraneo saranno coinvolti due volte in meno di un anno, rendendo l’esperienza accessibile a milioni di persone senza dover attraversare mezzo mondo.

L’eclissi solare totale del 12 agosto 2026

La prima delle due eclissi inizierà come alba eclissata in Siberia settentrionale, per poi seguire un percorso ben definito che attraverserà la Groenlandia, l’Islanda e si concluderà nel Mediterraneo. Per l’Europa, l’appuntamento del 2026 è particolarmente importante: sarà infatti la prima eclissi solare totale visibile dalla terraferma europea dal 1999. La zona più interessante sarà la Spagna settentrionale, con città come León, Burgos e Valladolid posizionate lungo la fascia di totalità.

Qui il Sole sarà basso sull’orizzonte, a circa dieci gradi, e la totalità durerà meno di due minuti, creando un’atmosfera molto particolare, simile a un crepuscolo improvviso. Un dettaglio suggestivo: la sera stessa cadrà anche il picco delle Perseidi, il celebre sciame di stelle cadenti di agosto. Con un po’ di fortuna, potrebbe essere possibile osservare una meteora poco dopo la fine dell’eclissi. Chi cerca una durata leggermente maggiore può puntare sull’Islanda o sulla Groenlandia orientale, dove la totalità supererà di poco i due minuti, in scenari naturali di rara bellezza.

Agosto 2027: perché si parla di “eclissi del secolo”

La seconda eclissi, prevista per il 2 agosto 2027, è quella che ha già conquistato un posto speciale nella storia futura dell’astronomia. Il motivo è semplice: la totalità durerà fino a 6 minuti e 22 secondi, un tempo eccezionalmente lungo per un’eclissi solare.

Il percorso della totalità attraverserà il sud della Spagna e poi un’ampia porzione di Nord Africa e Medio Oriente, toccando Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Arabia Saudita, Yemen e Somalia. In particolare, l’area intorno a Luxor godrà della più lunga totalità osservabile da terra del XXI secolo.

Un altro elemento fondamentale è il clima: molte delle regioni coinvolte presentano altissime probabilità di cieli sereni in agosto. Un fattore tutt’altro che secondario per chi organizza viaggi e spedizioni astronomiche.

Come prepararsi a osservare un’eclissi totale

Assistere a un’eclissi totale non è come osservare una normale eclissi parziale. Durante la fase di totalità, è possibile guardare il Sole a occhio nudo, ma solo ed esclusivamente in quei pochi minuti. Prima e dopo, è indispensabile utilizzare occhiali certificati per eclissi o strumenti dotati di filtri solari adeguati.

Altrettanto importante è scegliere con attenzione il luogo: trovarsi anche solo pochi chilometri fuori dalla fascia di totalità significa perdere l’esperienza completa. Per questo, molti appassionati pianificano con largo anticipo spostamenti e pernottamenti.