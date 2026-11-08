Un fenomeno meteorologico tanto insolito quanto suggestivo ha attirato l’attenzione nelle acque di Capri. Nella mattinata di sabato 7 novembre 2026, due trombe marine si sono formate contemporaneamente davanti ai celebri Faraglioni, dando vita a uno scenario particolarmente spettacolare. Le colonne d’aria, sviluppatesi sulla superficie del mare, hanno incorniciato le imponenti formazioni rocciose, uno dei simboli più riconoscibili dell’isola azzurra. Le immagini dell’evento, riprese in video e rapidamente diffuse online, mostrano i due vortici stagliarsi sullo sfondo di un cielo carico di nuvole. L’evento si è verificato in una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con un’allerta gialla per temporali anche intensi e rischio idrogeologico che aveva interessato la Campania fino alla mattinata di sabato.

La doppia tromba d’aria a Capri

Le due trombe marine sono comparse nella mattinata del 7 novembre nello specchio d’acqua antistante i Faraglioni di Capri. Il fenomeno si è sviluppato contemporaneamente in due punti vicini, dando origine a due distinte colonne vorticose visibili dalla costa e dalle imbarcazioni presenti nella zona. La loro posizione, proprio davanti alle formazioni rocciose, ha contribuito a rendere le immagini particolarmente spettacolari.

I due vortici sembravano quasi abbracciare i Faraglioni, creando un contrasto suggestivo tra la forza della natura e il paesaggio dell’isola. Si tratta di uno scenario non comune, soprattutto per la presenza simultanea di due fenomeni nello stesso tratto di mare. Non sorprende, quindi, che il filmato abbia attirato rapidamente l’attenzione sui social e sulle piattaforme di informazione.

L’episodio è avvenuto mentre la Campania era interessata da una fase di maltempo. La Protezione civile regionale aveva infatti diramato un’allerta meteo di livello giallo, valida dalle ore 13 di venerdì 6 novembre fino alle 10 di sabato 7 novembre. Le previsioni segnalavano la possibilità di temporali anche intensi e criticità legate al rischio idrogeologico.

Tra i possibili effetti delle precipitazioni erano stati indicati innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua, esondazioni, caduta di massi e frane. Il contesto atmosferico instabile ha accompagnato, dunque, la comparsa delle due trombe marine, che hanno offerto uno spettacolo insolito proprio in uno dei luoghi più fotografati del Mediterraneo.

Cos’è una tromba d’aria

Una tromba marina è un vortice d’aria che si sviluppa sopra la superficie del mare e che, nella sua manifestazione più riconoscibile, assume la forma di una colonna o di un imbuto che collega la base di una nube all’acqua. Dal punto di vista visivo può ricordare una tromba d’aria terrestre, ma si distingue proprio per il luogo in cui si forma e per le particolari condizioni atmosferiche che ne favoriscono lo sviluppo.

La formazione di una tromba marina è legata a una combinazione di fattori meteorologici. Tra questi rientrano l’instabilità dell’atmosfera, la presenza di umidità e il contrasto tra masse d’aria con caratteristiche termiche differenti. Quando si verificano le condizioni favorevoli, può svilupparsi un movimento rotatorio dell’aria che si estende verso la superficie marina. Il vortice può rendersi visibile grazie alla condensazione dell’umidità e alle gocce d’acqua sollevate dal mare.

Non tutte le trombe marine, tuttavia, hanno la stessa origine. Alcune si sviluppano in associazione a nubi temporalesche, mentre altre possono formarsi anche in condizioni atmosferiche meno violente. In ogni caso, si tratta di fenomeni che richiedono particolare attenzione, perché la loro intensità e la loro evoluzione possono variare rapidamente.

In genere, le trombe marine hanno dimensioni e durata limitate rispetto ai tornado più intensi che interessano la terraferma. Questo non significa, però, che siano innocue. La velocità del vento all’interno del vortice può raggiungere valori considerevoli e mettere in pericolo piccole imbarcazioni, natanti, persone in acqua e strutture situate nelle vicinanze della costa.

La loro evoluzione può essere relativamente rapida: possono durare pochi minuti oppure persistere più a lungo, a seconda delle condizioni atmosferiche che le hanno generate. Quando si osserva una tromba marina, è quindi importante mantenere una distanza di sicurezza, evitare di avvicinarsi con le imbarcazioni e seguire le indicazioni delle autorità competenti.