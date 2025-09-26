Il mondo dello spettacolo italiano è pieno di storie di grandi successi, di colpi di fortuna e di carriere spezzate da eventi improvvisi. Tra queste, una delle più toccanti è quella di Dora Moroni, cantante e showgirl che negli anni ’70 e ’80 conquistò il pubblico con la sua voce e la sua spontaneità. Non ci sono stati solo lustrini e paillettes però nella sua vita. La vita della cantante infatti è stata segnata anche da un drammatico incidente stradale.

Vita e carriera della cantante Dora Moroni

Nata a Ravenna il 14 dicembre 1954, Dora Moroni dimostra fin da bambina un talento naturale per il canto. A soli otto anni partecipa al suo primo concorso canoro. La vera svolta, però, arriva negli anni Settanta, quando partecipa alla trasmissione musicale Rally Canoro. È lì che incontra Corrado, volto storico della televisione italiana, destinato a diventare il suo mentore.

Dopo una breve parentesi come modella in Spagna, nel 1976 Corrado le affida un ruolo che cambierà la sua vita: quello di “valletta parlante” nella prima edizione di Domenica In. Il programma diventa un fenomeno nazionale con punte di ascolto da record, e Dora non si limita a fare da spalla: canta, recita, balla e interpreta anche la sigla finale . In poco tempo, Dora diventa uno dei volti più amati della domenica televisiva italiana.

Parallelamente, la sua carriera musicale prende slancio. Pubblica diversi 45 giri e calca il palco del Festival di Sanremo 1978 con il brano Ora, firmato da Donatella Rettore. Pur non arrivando in finale, la sua popolarità resta altissima. Negli stessi anni recita in sceneggiati e fotoromanzi, consolidando la sua immagine di artista poliedrica. A soli 23 anni, Dora sembra destinata a un futuro da protagonista assoluta dello spettacolo italiano.

Il terribile incidente stradale insieme a Corrado

Il 13 luglio 1978, però, la sua vita cambia per sempre. Dopo una serata a Civitavecchia, Dora viaggia in auto insieme a Corrado e alla sua segretaria Marina Donato. L’auto, guidata dallo stesso conduttore, perde il controllo e si schianta contro un guardrail sull’autostrada Roma-Civitavecchia. Dora, che in quel momento dormiva sul sedile posteriore, viene sbalzata fuori dall’abitacolo e riporta un grave trauma cranico. Il coma dura sei settimane, e al risveglio la cantante deve fare i conti con difficoltà motorie e problemi di linguaggio che mettono in discussione la sua carriera.

I medici sono scettici sul suo recupero, ma Dora non si arrende. Con il sostegno della madre, affronta una durissima riabilitazione fatta di logopedia, esercizi fisici e terapie quotidiane.

L’incidente non segna solo il corpo ma anche lo spirito. Dora racconta infatti di aver vissuto un’esperienza di premorte durante il coma. Nonostante le difficoltà, Dora riesce a tornare sulla scena. Negli anni Ottanta partecipa a trasmissioni come Pronto, Raffaella?, incide nuovi brani e nel 1985 duetta con il cantante Christian nel brano Chi siamo noi. Da quella collaborazione nasce anche un matrimonio e un figlio, Alfredo, prima della separazione dopo undici anni insieme. Nel 2006, in occasione del trentennale di Domenica In, Dora ritorna in tv, accolta dall’affetto del pubblico che non l’ha mai dimenticata.

Oggi Dora Moroni vive a Ravenna, nella casa di famiglia, e continua a coltivare la sua passione per la musica.