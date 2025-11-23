Quando si dorme, il respiro gioca un ruolo importante. Uno studio ha rivelato che una pratica, in cui si segue il respiro, permette di fare dormite riposanti e sarebbe efficace anche nel contrastare i disturbi del sonno di tutte le fasce d’età.

L’esercizio che promette di migliorare il sonno

Stendere un tappetino da yoga e seguire il respiro potrebbe essere uno degli esercizi più utili per migliorare il sonno a lungo termine.

Una meta-analisi di 30 studi clinici randomizzati ha rivelato che praticare questa attività regolarmente e ad alta intensità è associata a un sonno migliore ancor più che camminare, allenare la resistenza, combinare esercizi, fare aerobica o esercizi tradizionali cinesi, come il qi gong e il tai chi.

Gli studi inclusi nell’analisi provengono da più di una dozzina di paesi e hanno coinvolto oltre 2.500 partecipanti con disturbi del sonno di tutte le fasce d’età.

I ricercatori dell’Università dello Sport di Harbin in Cina hanno scoperto che lo yoga ad alta intensità anche solo per meno di 30 minuti, due volte a settimana, è il miglior antidoto fisico per contrastare la scarsa qualità del sonno.

La seconda migliore forma di attività fisica è la camminata, seguita dall’esercizio di resistenza. Se si dorme male, il sonno può migliorare già dopo 8-10 settimane di attività fisica, in particolare lo yoga.

Perché lo yoga aiuta il sonno

Lo yoga è una pratica che non può essere classificata tra gli esercizi aerobici o anaerobici. Questa attività varia d’intensità a seconda della tecnica seguita, per esempio se si fa Hatha Yoga o Vinyasa.

Le differenze nel tipo di pratica spiegherebbero perché i risultati differiscono da uno studio all’altro. La meta-analisi più recente non riesce a spiegare perché lo yoga possa essere particolarmente benefico per il sonno, ma esistono diverse possibilità.

Questa pratica può aumentare la frequenza cardiaca e stimolare i muscoli, ma può anche regolare la respirazione. La ricerca indica che il controllo del respiro può attivare il sistema nervoso parasimpatico, coinvolto nel “riposo e nella digestione”.

Alcuni studi suggeriscono addirittura che lo yoga regoli i modelli di attività delle onde cerebrali, il che potrebbe favorire un sonno più profondo e un benessere generale.

Tuttavia, sebbene solide prove suggeriscano che l’esercizio fisico sia benefico per il sonno, mancano studi che confrontino esercizi specifici e i loro effetti a lungo termine.

La stessa Università dello sport di Harbin sottolinea come siano necessari altri studi che confermino gli effetti benefici dello yoga sul sonno.

In ogni caso, una sessione di esercizi, prima di andare a letto, può rivelarsi un alleato formidabile per un riposo più sereno e senza risvegli.

Gli insegnanti di yoga evidenziano che lo yoga aiuti ad avere una corretta consapevolezza del proprio corpo e, seguendo il respiro, si riesca a svuotare la mente e a concentrarsi sull’azione in quel momento. Questi ha un effetto positivo nell’allentare la tensione muscolare, ridurre i disturbi dell’attenzione, la cervicale e i dolori di schiena e controllare l’ansia e i disturbi dell’umore.

Praticare yoga, prima di andare a dormire, aiuterebbe a gestire le situazioni di stress e di disagio in modo che il sonno non sia disturbato da preoccupazioni e fastidi.