'Dov'è l'ombrello': Re Carlo fradicio sotto la pioggia spopola sul web

Una disavventura che ha trasformato un reale in un meme del web: Re Carlo d’Inghilterra è rimasto diversi minuti in attesa sotto la pioggia quando un acquazzone torrenziale si è abbattuto sui festeggiamenti per il 45° anniversario dell’indipendenza di Antigua e Barbuda.

La pioggia è caduta proprio mentre il sovrano arrivava allo stadio di cricket per le celebrazioni dell’indipendenza. Carlo ha allargato le braccia, chiedendo più volte un ombrello ai membri al seguito, che non sl’hanno potuto però aiutare subito perché il protocollo impone di restare immobili durante l’esecuzione dell’inno nazionale.

L’immagine è diventata immediatemenyr virale sul web, rievocando il celebre meme di John Travolta in Pulp Fiction.

A Camilla è stato invece subito consegnato un ombrello e la cosa, come si vede nelle immagini, ha divertito non poco la Regina…

Video tratto da: IPA / KameraOne