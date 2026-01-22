Ci sono oggetti che ogni giorno accompagnano le nostre vite, cose e materiali che però non toccano solo le nostre mani. Qui si annidano germi e batteri, che poi finiscono sulla nostra pelle e, se non lavati via subito, anche nell’organismo, scatenando reazioni avverse.

No, Virgilio non voleva terrorizzarvi, ma solo fare il Grillo Parlante e mettere in guardia i suoi lettori per tutelarne la salute. In verità tutti ci ricordiamo, in periodo di pandemia, le accortezze igieniche da seguire per limitare la propagazione del virus.

Se igienizziamo gli oggetti con i quali entriamo a contatto e laviamo le mani prima di portarle alla bocca o agli occhi, il pericolo si riduce in modo drastico. Per cui, no paura e armiamoci solo di block notes per gli appunti per segnare le cose più a rischio per la presenza di germi.

Di alcune, forse, avevamo già sentito parlare male, di altre meno e per questo vale la pena non trascurare ogni punto di questo elenco.

Germi in cucina: piatti sporchi, macchine del caffè e spugne umide

I microbi si possono moltiplicare in cucina, favoriti dagli avanzi di cibo o anche dalle spugnette per lavare i piatti. E che dire delle macchine del caffè, messe alla berlina da uno studio dell’Università di Valencia.

I contenitori per la raccolta delle capsule sarebbero carichi di batteri. E allora che fare? La parola magica è igiene. Per cui, laviamo subito i piatti sporchi, lasciamo le spugne a bagno in acqua calda e disinfettante per alimenti, puliamo in modo regolare la vaschetta delle cialde.

I microrganismi annidati nel bagno

Non ci stupirà, ma il bagno è un vero ricettacolo di germi e alcuni si diffondono a causa di abitudini sbagliate. Lo scarico del water andrebbe tirato solo dopo aver chiuso la tavoletta. In questo modo evitiamo un pericoloso aerosol di batteri fecali che può spandersi in giro.

Il grande nemico è l’Escherichia Coli, in grado di adagiarsi e moltiplicarsi su asciugamani, superfici, cosmetici e anche spazzolini da denti. A tal proposito, occhio al porta spazzolino, che è un’altra superficie a rischio. La regola è lavarlo e disinfettarlo in modo regolare.

Auto e microbi

La nostra macchina non è esente dagli attacchi dei batteri, anzi, con volante, cruscotto e maniglie che ne ospitano in grande abbondanza. In questo caso l’abitudine dannosa è lasciare briciole e residui alimentari, o anche solo appoggiare le mani sporche in giro.

Se vogliamo ridurre i rischi di proliferazioni di microrganismi, ricordiamoci di pulire le superfici con panni igienizzanti. Se le molliche persistono, teniamo in auto un aspirabriciole da accendisigari per eliminare ogni traccia di sporcizia in pochi minuti.

Gli oggetti da tempo libero

Che bello andare in palestra o al parco e svolgere della sana attività fisica, a patto che i tools che portiamo siano puliti. Un esempio è il pallone da calcio, in grado di sfiorare ogni superficie, inclusa terra e punte delle scarpe e riempirsi di batteri, soprattutto fecali.

Non sono esenti da critiche anche telefoni, telecomandi, chiavi e borse femminili, spesso appoggiati ovunque e per questo pronti a raccogliere ogni genere di microrganismo, incluso il pericoloso Staphylococcus aureus.

La parola d’ordine, ancora, è pulizia regolare di oggetti e mani, così la nostra lotta ai batteri non sarà vana.