Doveva durare cento anni ma le cose sono andate drammaticamente in modo diverso: parliamo di un imponente muro di contenimento di un grande sottopassaggio di Tashkent, capitale dell’Uzbekistan.

Il video mostra detriti che precipitano sulla carreggiata con polvere e pezzi di cemento sparsi ovunque pochi istanti dopo il passaggio dei veicoli, lasciando parte della strada ricoperta da un’enorme cumulo di terra.

Si vedono poi i veicoli che avanzano lentamente sull’altro lato della strada, rimasta in gran parte intatta dopo il crollo. Fortunatamente non sono stati segnalati feriti.

Il sottopassaggio era stato completato nell’agosto del 2024 con una struttura rinforzata e una vita utile prevista di oltre 100 anni, ed era stato ispezionato all’epoca dal presidente dell’Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.

Le autorità cittadine hanno dichiarato che i servizi di emergenza, tecnici specializzati e le organizzazioni competenti sono stati immediatamente inviati sul posto. L’area è stata transennata e le misure di sicurezza sono state rafforzate.

Le valutazioni preliminari indicano che le recenti forti piogge potrebbero aver saturato il terreno e aumentato il carico sulla struttura. Ulteriori indagini esamineranno la progettazione, la qualità della costruzione, il drenaggio e le procedure di ispezione.

Video tratto da: IPA / KameraOne