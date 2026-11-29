Era uscito di casa per una passeggiata quando ha notato un drone Amazon impegnato in una consegna e ha deciso di riprenderlo con il telefonino. Quello che doveva essere un semplice video sulla tecnologia delle consegne a domicilio si è trasformato nella testimonianza di un incidente. È successo ad Huntington Woods, in Michigan, dove un velivolo del servizio Prime Air è precipitato sul tetto di un garage dopo aver urtato alcuni cavi sospesi. Il drone aveva appena recapitato un flacone di shampoo. Nessuno è rimasto ferito, ma sull’accaduto è stata aperta un’indagine da parte delle autorità federali statunitensi.

Drone Amazon precipita dopo una consegna: la dinamica dell’incidente

Una consegna dal valore presumibilmente modesto si è conclusa con danni alla proprietà di un residente di Huntington Woods, nell’area metropolitana di Detroit. Il protagonista dell’incidente è un drone di Amazon Prime Air, il servizio sviluppato dal colosso dell’e-commerce per recapitare gli acquisti attraverso velivoli senza pilota.

Il dispositivo aveva raggiunto un’abitazione della zona, depositando il pacco sulla terrazza del cliente. La consegna era ormai conclusa quando, durante la manovra di allontanamento, il drone ha incontrato un ostacolo lungo la propria traiettoria.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, il velivolo ha urtato un primo cavo sospeso, riuscendo momentaneamente a recuperare la stabilità. Poco dopo, però, è entrato in contatto con un secondo cavo, perdendo il controllo e finendo sul tetto di un garage appartenente a un vicino.

Stando a quanto riferito dal proprietario dell’immobile al Detroit Free Press, la caduta ha provocato danni alla copertura del garage. Nell’incidente sarebbero rimasti coinvolti un cavo della fibra ottica e una linea elettrica.

Un passante ha ripreso lo schianto del drone

A documentare l’incidente è stato un residente del quartiere, che si trovava casualmente all’aperto durante le operazioni di consegna. L’autore del filmato ha raccontato di aver già visto diverse volte i droni sorvolare la zona, senza però aver mai assistito direttamente al recapito di un pacco. Incuriosito dalla scena, aveva quindi deciso di registrare l’intera operazione.

Il testimone ha riferito anche di essere rimasto colpito dalla rumorosità del velivolo. Le dimensioni di questi dispositivi, del resto, sono ben diverse da quelle dei piccoli droni utilizzati per effettuare riprese amatoriali.

Il mezzo coinvolto nell’incidente pesava oltre 80 libbre, equivalenti a più di 36 chili. Un peso considerevole, soprattutto in relazione al contenuto del pacco appena consegnato: un semplice prodotto per la cura dei capelli.

Aperta un’indagine sull’incidente in Michigan

A occuparsi dell’accaduto è la Federal Aviation Administration (FAA), l’agenzia federale statunitense responsabile della regolamentazione dell’aviazione civile. Anche il National Transportation Safety Board (NTSB), organismo indipendente che si occupa della sicurezza dei trasporti negli Stati Uniti, ha iniziato a raccogliere informazioni per valutare l’opportunità di avviare una propria indagine.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, si tratta del primo incidente reso pubblico nel sud-est del Michigan da quando Amazon ha introdotto il servizio Prime Air nelle località di Hazel Park e Pontiac nel 2025.

Come funziona Amazon Prime Air: doveva arrivare anche in Italia

Il servizio Prime Air nasce con l’obiettivo di accorciare i tempi delle consegne, utilizzando droni altamente automatizzati per trasportare prodotti di piccole dimensioni direttamente nelle aree designate dai clienti. I velivoli sono progettati per combinare il decollo verticale con il volo orizzontale, utilizzando sistemi di rilevamento degli ostacoli per muoversi nell’ambiente circostante.

Anche l’Italia era stata individuata da Amazon come possibile mercato per lo sviluppo delle consegne aeree. Il 4 dicembre 2024 l’azienda aveva effettuato con successo il primo volo di prova di un drone Prime Air in Abruzzo, nell’area di San Salvo, in provincia di Chieti.

Nel dicembre 2025, tuttavia, Amazon aveva comunicato la sospensione dei propri piani per l’avvio commerciale del servizio sul territorio italiano, motivando la decisione con una revisione della strategia aziendale.

Video tratto da: KameraOne