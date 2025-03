Negli ultimi giorni la sicurezza nazionale italiana è finita sotto i riflettori. Un drone di presunta fabbricazione russa è stato intercettato mentre sorvolava il Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea a Ispra, sul Lago Maggiore.

Cosa sappiamo del drone russo sul Lago Maggiore

Le prime segnalazioni riguardanti il drone sono arrivate circa due settimane fa, quando alcuni sistemi di rilevamento hanno individuato segnali anomali nella zona del Lago Maggiore. Dopo un’analisi più approfondita è emerso che questi segnali provenivano da un dispositivo compatibile con tecnologia di origine russa. Questo ha immediatamente fatto scattare l’allarme.

Il drone avrebbe effettuato voli ripetuti nei pressi del Centro Comune di Ricerca di Ispra per diversi giorni, mantenendosi a una quota che gli consentiva di raccogliere informazioni senza attirare troppo l’attenzione. L’assenza di un avvistamento visivo diretto ha complicato le indagini, ma il tracciamento delle radiofrequenze ha fornito dettagli utili a identificare il velivolo come un modello di probabile produzione russa.

La scelta dell’area sorvolata non sembra casuale. Il Centro Comune di Ricerca di Ispra ospita laboratori dedicati alla sicurezza nucleare, alla protezione ambientale e allo sviluppo tecnologico dell’Unione Europea. Questi aspetti lo rendono un obiettivo di grande interesse per operazioni di spionaggio, in particolare da parte di Paesi che potrebbero voler ottenere dati riservati sulle attività europee in questi settori.

Un altro elemento che preoccupa le autorità è la vicinanza ad altri siti strategici. A pochi chilometri da Ispra si trova lo stabilimento di Leonardo, azienda leader nel settore della difesa e della sicurezza, e il comando NATO di Solbiate Olona. Inoltre, a Pavia è presente un laboratorio che si occupa di ricerca sull’energia nucleare. La presenza di un drone in questa zona apre scenari inquietanti: si trattava di una ricognizione preliminare? O di un’operazione volta a raccogliere informazioni sensibili?

Gli inquirenti stanno cercando di determinare il tipo di drone utilizzato. Secondo le prime ipotesi, si tratterebbe di un velivolo non dotato di autonomia a lungo raggio, il che significa che è stato probabilmente lanciato e controllato da una postazione non troppo distante. Questo dettaglio apre ulteriori dubbi: chi lo ha operato e da dove? Si tratta di agenti stranieri operativi sul territorio italiano?

Le indagini in corso: minaccia concreta o provocazione?

La Procura di Milano ha avviato un’indagine per spionaggio politico o militare, un reato che prevede pene severe, con l’aggravante della finalità terroristica. Secondo il codice penale italiano, un’azione di questo tipo può portare alla reclusione fino all’ergastolo se si dimostra che ha compromesso la sicurezza dello Stato o ha favorito un Paese ostile.

Gli investigatori stanno lavorando per identificare chi abbia materialmente operato il drone. Se, come si sospetta, il velivolo non era in grado di coprire grandi distanze autonomamente, è probabile che qualcuno lo abbia lanciato da una posizione relativamente vicina. Questo significa che potrebbero esserci agenti operativi sul territorio italiano.

Parallelamente alle indagini italiane, anche l’intelligence europea sta monitorando la situazione. Il rischio che operazioni simili possano verificarsi in altri Paesi dell’UE è concreto, e il caso di Ispra potrebbe essere solo la punta dell’iceberg di un’attività più ampia. Se dovesse emergere un collegamento con operazioni già registrate altrove, si aprirebbe uno scenario di minaccia su scala continentale.