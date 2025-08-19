Due civette delle nevi nei boschi del cuore dell'Umbria

Due nuove vite tra i boschi della Città della Domenica, a Perugia. Per la prima volta nel parco sono nate infatti due civette delle nevi, allevate e seguite sin dai primi giorni di vita.

“È una nascita speciale – racconta il direttore Alessandro Guidi – perché sono animali estremamente difficili da far crescere in cattività, sia per la gestione delle temperature sia per l’alimentazione. Abbiamo lavorato giorno e notte per ricreare le condizioni ideali e il risultato ci riempie di orgoglio”.

Ai piccoli sono stati dati nomi curiosi di Andreotti e Giringiro. Vivono nel bosco insieme ai genitori, circondati dall’attenzione del personale.

“La nostra assistenza – spiega Guidi – è costante ma discreta. Prepariamo le porzioni di cibo e le consegniamo alla coppia adulta, che poi le distribuisce ai piccoli. Vogliamo che siano mamma e papà a insegnare ai piccoli come alimentarsi e a guidarli nei primi movimenti. È il loro ruolo naturale e noi lo rispettiamo”.