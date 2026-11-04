Duello mozzafiato: il formichiere sfida il giaguaro

Duello da brividi nel Pantanal, in Brasile: un formichiere gigante e una giaguaro si sono sfidati in una lotta mozzafiato.

Tutto è nato quando, durante un safari organizzato con l’associazione Oncafari, Rodrigo Haberfeld si è imbattuto in un grande felino che stava braccando una preda, incappando invece in un formichiere gigante.

Le spettacolari immagini riprendono il momento in cui il giaguaro sorprende il formichiere; quest’ultimo ha assunto immediatamente una posizione difensiva, sollevandosi sulle zampe posteriori per apparire il più imponente possibile.

Il formichiere si poi è scagliato contro il predatore, puntando gli artigli, tanto che il giaguaro ha infine deciso di ritirarsi per evitare di rimanere ferito.

“È stata un’esperienza irripetibile, di quelle che si possono vivere in natura solo se si ha la fortuna di trovarsi nel posto giusto, al momento giusto e con le persone giuste – ha raccontato Rodrigo – È stato emozionante assistere alla scena proprio davanti ai nostri occhi; un potente promemoria di quanto sia incredibile la natura”.

“Alla fine, il giaguaro ha scelto di allontanarsi. I predatori come i giaguari tendono a evitare scontri pericolosi, poiché un’eventuale ferita seria potrebbe compromettere la loro capacità di cacciare. L’incontro è durato poco: circa cinque minuti in totale, dal momento in cui si sono avvistati fino a quando il giaguaro si è allontanato”, ha concluso la guida.

Video tratto da: IPA / KameraOne