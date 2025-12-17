VIDEO
Cerca video
NOTIZIE 17 DICEMBRE 2025

E' iniziata la demolizione della Vela Rossa a Scampia, le immagini dal drone

E’ iniziata la demolizione della Vela Rossa a Scampia, l’ultima che viene abbattuta dal Comune di Napoli. Due grandi escavatori a tenaglia stanno demolendo a pezzi la grande Vela sotto lo sguardo del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del presidente della Regione Campania Roberto Fico.

Da oggi, spiegano gli operai al lavoro, ci vorranno circa tre settimane per buttare giù tutta la Vela. Poi inizieranno le opere per separati i materiali, a cominciare da ferro e cemento. La conclusione dei lavori è prevista per marzo 2026.

E' iniziata la demolizione della Vela Rossa a Scampia, le immagini dal drone
SUGGERITI
NOTIZIE
PIÙ VISTI VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Chiudi