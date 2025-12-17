E' iniziata la demolizione della Vela Rossa a Scampia, le immagini dal drone

E’ iniziata la demolizione della Vela Rossa a Scampia, l’ultima che viene abbattuta dal Comune di Napoli. Due grandi escavatori a tenaglia stanno demolendo a pezzi la grande Vela sotto lo sguardo del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del presidente della Regione Campania Roberto Fico.
Da oggi, spiegano gli operai al lavoro, ci vorranno circa tre settimane per buttare giù tutta la Vela. Poi inizieranno le opere per separati i materiali, a cominciare da ferro e cemento. La conclusione dei lavori è prevista per marzo 2026.