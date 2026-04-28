A Londra è stato realizzato il tiramisù dei record. Lungo 440,58 metri è stato riconosciuto oggi con un Guinness World Record come il dolce più lungo del mondo.

Palcoscenico dell’impresa è stata per due giorni la storica Chelsea Old Town Hall con l’evento denominato ‘The Longest Tiramisu – Guinness World Record Official Attempt”, ideato da Mirko Ricci, che vanta già cinque Guinness World Records, tra cui quello per il tiramisù più grande del mondo, realizzato in Italia nel 2015.

“Come la cucina italiana, il tiramisù mette insieme le persone. Lo facciamo qui a Londra, con una grande manifestazione, per testimoniare che il nostro cibo è cultura e che la nostra cultura merita di essere conosciuta e portata in giro per il mondo. La portiamo anche a Londra presentando questo tiramisù da record”, questo il commento di Francesco Bongarrà, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Londra presente alla Chelsea Old Town Hall.