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VIRALI 12 GIUGNO 2026

E' lui la vera stella dei Mondiali: l'elefantino fa i numeri col pallone

Redazione Virgilio Video

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Il clima dei Mondiali di calcio ha ormai coinvolto tutti: a dimostrarlo ci sono anche le immagini che arrivano dallo zoo di Vienna, dove un cucciolo di elefante di quasi un anno è stato ripreso mentre giocava con grande energia con un pallone da calcio.

L’elefantino ha mostrato indubbie abilità calcistiche, con il pubblico che ha assistito e ripreso le sue gesta tra lo stupito e l’entusiasta.

Ad un certo punto, evidentemente ispirata dal ‘pargoletto’, s’è unita alla partita anche mamma elefante, per la gioia di un pubblico sempre più numeroso davanti al recinto.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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