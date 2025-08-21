E' scoppiata la Labubu mania: cosa sta succedendo a Milano

Lunga la coda davanti al Pop Mart store di Corso Buenos Aires, a Milano: i fortunati vincitori della lotteria che permette di aggiudicarsi un Labubu estratto dal caso si apprestano a ritirare il proprio mostriciattolo giocattolo.

In attesa grandi e piccini; chi per curiosità, chi attratto dalla nuova moda e chi invece per fare un regalo, certo di andare sul sicuro. I pupazzetti sono ormai sold out, è possibile ora acquistarli soltanto ad estrazione, partecipando all’apposita lotteria settimanale.

Intanto i profitti della Pop Mart sono aumentati del 400% nel primo semestre dell’anno, successo dovuto proprio al boom di fama generato dall’iconico mostriciattolo, reso virale sul web da influencer e addirittura celebrità come Madonna, che ha festeggiato il suo 67esimo compleanno proprio con una torta a forma di Labubu.