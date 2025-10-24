VIDEO
UNCATEGORIZED 24 OTTOBRE 2025

E' vero che si può mangiare l'Albero di Natale?

L’abete rosso, pianta di alta montagna spesso usata come Albero di Natale, ha delle parti edibili, se colte in natura e prive di trattamenti chimici conservativi. A dirlo, è Valeria Margherita Mosca, antropologa culturale specializzata in etnobotanica e forest bathing nonché fondatrice di Wood*ing-wild food lab, laboratorio di ricerca sull’utilizzo del cibo selvatico.

Secondo Wood*ing occorre sempre scegliere luoghi incontaminati lontani da terreni industriali, strade o campi, che sono esenti da metalli pesanti, pesticidi e altre sostanze tossiche.

“L’abete rosso si riconosce perché ha il portamento del classico albero di Natale a V rovesciata – spiega la studiosa – E ha dei coni, quelli che comunemente chiamiamo pigne, che sono sempre rivolti verso il basso e cadono a terra interi”

Dell’abete rosso si mangia quasi tutto. I rametti hanno un tono piacevolmente amaro e un gradevole tono balsamico. Le foglie aghiformi sono molto versatili. L’abete si accompagna anche ai formaggi”, conclude Mosca.

