L’eclissi lunare rossa è un fenomeno astronomico molto affascinante che gli appassionati di osservazioni del cielo attendono con molte aspettative. Durante questo evento, la Luna piena si colora di una tinta rossastra. Proprio per questo motivo viene quindi soprannominata luna rossa o “luna di sangue”. Ma che cos’è davvero, quando si verifica e perché?

Cos’è l’eclissi lunare rossa

L’eclissi lunare rossa si verifica quando la Terra si interpone perfettamente tra il Sole e la Luna, proiettando la propria ombra sul satellite naturale e regalando immagini uniche e suggestive.

Questo allineamento è piuttosto raro e può avvenire soltanto durante la fase di Luna piena, ma non a ogni plenilunio.

Tutto dipende dall’inclinazione dell’orbita lunare rispetto a quella terrestre. L’eclissi lunare totale si compone di diverse fasi e inizia con l’entrata della Luna nella penombra terrestre, durante la quale il satellite perde gradualmente luminosità.

Successivamente, la Luna entra nell’ombra più scura della Terra, dove assume progressivamente la colorazione rossastra. Quando la Luna è completamente immersa nell’ombra appare nella sua forma più spettacolare di colore rosso.

Nel 2025, la luna rossa è stata visibile in occasione dell’eclissi totale di Luna del 7 settembre. L’evento è iniziato poco dopo il tramonto e la fase di totalità è durata circa un’ora e venti minuti. Lo spettacolo è stato visibile senza il bisogno di strumenti particolari, anche se chi si è munito di un binocolo o di un telescopio ha potuto ammirare ancor meglio i dettagli e la bellezza del fenomeno.

Perché la Luna appare rossa

Il caratteristico colore rossastro della Luna durante l’eclissi totale è dovuto a un fenomeno chiamato scattering di Rayleigh. Quando la Luna si trova completamente immersa nel cono d’ombra terrestre, non riceve più direttamente la luce del Sole.

Tuttavia, una parte della luce solare attraversa l’atmosfera terrestre, che agisce come un filtro. Il colore si deve al fatto che la componente rossa della luce solare viene rifratta dall’atmosfera terrestre fino ad arrivare sulla Luna, mentre la componente blu viene dispersa nell’atmosfera.

Lo stesso fenomeno si verifica per pochi minuti quando sorge o tramonta la Luna e quando il Sole sorge e tramonta dando origine all’alba e al tramonto.

La visione della Luna risente anche del fenomeno della rifrazione atmosferica, che impedisce la propagazione rettilinea dei raggi luminosi. A causa della rifrazione, esattamente come avviene al sorgere e tramontare del Sole, l’immagine della Luna che vediamo da Terra non si trova nella corretta posizione del nostro satellite. La Luna può apparire anche leggermente deformata, ovvero con la forma del suo disco “schiacciata” e più grande rispetto a quando è alta nel cielo.

Le leggende sulla Luna di Sangue

Nel corso dei secoli sono nate diverse leggende riguardo al fenomeno della Luna di Sangue, per esempio nelle Ande antiche era il segno che un giaguaro celeste stesse assaggiando la Luna. Le comunità si riunivano attorno ai fuochi e facevano ululare i cani per spaventare l’animale celeste.

In Mesopotamia l’eclissi lunare rossa annunciava presagi funesti per il re, nella Cina imperiale significava che un drago affamato si stava abbattendo sulla Luna. Negli Atti degli Apostoli l’eclissi lunare rossa viene citata per sottolineare un momento di rivelazione e trasformazione.