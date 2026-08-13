L’eclissi solare del 12 agosto 2026 ha riportato gli occhi di milioni di persone verso il cielo. Il fenomeno, atteso da anni, ha attraversato una parte dell’Europa con una fascia di totalità che ha interessato soprattutto Islanda e Spagna, mentre in Italia il Sole è stato oscurato soltanto parzialmente. Ora, però, l’attenzione si sposta già sul prossimo grande appuntamento astronomico: un fenomeno molto simile che si verificherà il 2 agosto 2027: fra poco meno di un anno.

Quel giorno la Luna passerà nuovamente davanti al Sole e l’eclissi sarà visibile dall’Italia come fenomeno parziale. La fascia della totalità attraverserà invece altre zone del Mediterraneo e soprattutto l’Africa settentrionale, con la totalità visibile anche nel sud della Spagna.

Il 2 agosto 2027 sarà un’eclissi speciale

L’appuntamento del 2027 è particolarmente interessante perché si tratta di una eclissi solare totale di eccezionale durata. Secondo i dati della Nasa, la fase massima della totalità arriverà a circa 6 minuti e 23 secondi, rendendo questo evento uno dei più spettacolari del secolo. La durata massima si verificherà lungo la fascia centrale del percorso dell’ombra lunare, mentre in prossimità dei margini la totalità sarà naturalmente più breve.

È proprio per questa caratteristica che l’evento viene spesso indicato come “eclissi del secolo”. Il percorso della totalità interesserà un’ampia fascia che dal Mediterraneo si sposterà verso il Nord Africa e il Medio Oriente. Tra i luoghi privilegiati per assistere allo spettacolo ci saranno diverse località della Spagna meridionale, oltre al Marocco, l’Algeria, la Tunisia, la Libia, l’Egitto,l’ Arabia Saudita e lo Yemen.

E in Italia cosa si vedrà?

Per chi resterà sul territorio italiano, la situazione sarà diversa. L’eclissi del 2 agosto 2027 non sarà totale sulla terraferma italiana: il disco solare verrà coperto in misura molto elevata in alcune aree, soprattutto procedendo verso sud, ma il fenomeno resterà parziale.

La vicinanza della fascia di totalità renderà comunque il fenomeno particolarmente interessante soprattutto nelle regioni meridionali. La zona della totalità arriverà infatti molto vicino all’Italia, interessando il Mediterraneo. A Palermo il picco è previsto verso le 11:15, con la Luna che arriverà a coprire circa il 91% del disco solare. Per osservare la totalità da territorio italiano bisognerà spingersi verso l’area marina in prossimità di Lampedusa, mentre sulla terraferma il Sole rimarrà parzialmente visibile.

Questo significa che chi vuole vivere l’esperienza del Sole completamente oscurato dalla Luna dovrà organizzare un viaggio verso una delle località comprese nella fascia di totalità. Per chi invece vuole osservare l’eclissi dall’Italia, il 2 agosto 2027 rappresenterà comunque un appuntamento da segnare sul calendario.

Quando sarà la prossima eclissi totale visibile dall’Italia?

È questo uno degli aspetti destinati a generare maggiore interesse. Dopo il 2027, infatti, bisognerà aspettare molto a lungo per assistere a una nuova eclissi solare totale dalla terraferma italiana. La data da segnare è il 3 settembre 2081. La Nasa inserisce quell’evento tra le eclissi totali del periodo 2081-2090 e indica l’Europa centrale tra le aree interessate dalla fascia della totalità.

In altre parole, per chi vuole vedere il disco solare completamente coperto dalla Luna senza lasciare l’Italia, l’attesa sarà di oltre mezzo secolo. È anche per questo che l’eclissi del 2027 assume un’importanza particolare: pur non garantendo la totalità sulla terraferma italiana, offrirà una copertura del Sole molto significativa e sarà raggiungibile con un viaggio relativamente breve verso la fascia di totalità.

Perché le eclissi totali sono così rare?

Durante un’eclissi solare totale, la Luna si posiziona esattamente tra la Terra e il Sole e il suo disco apparente riesce a coprire completamente quello della nostra stella. La coincidenza è possibile perché, osservati dalla Terra, Sole e Luna hanno dimensioni apparenti sorprendentemente simili, nonostante le loro dimensioni reali siano enormemente diverse.

La fascia nella quale è possibile osservare la totalità, tuttavia, è relativamente stretta. Al di fuori di questa zona si osserva un’eclissi parziale, con una porzione del Sole ancora illuminata. È proprio ciò che accadrà in gran parte dell’Italia nel 2027.

Per chi non vuole aspettare 55 anni, dunque, la scelta è semplice: segnare già oggi il 2 agosto del prossimo anno sul calendario e, per assistere alla totalità, programmare un viaggio verso la fascia interessata dall’ombra della Luna.