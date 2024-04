L’attesa per l’eclissi totale di Sole dell’8 aprile 2024 è ai massimi livelli, eppure c’è stato un evento moltissimi anni fa ben più importante: il primo oscuramento solare documentato risale a circa 1.400 anni prima di Cristo ed è stato avvistato a Ugarit, un’antichissima città siriana controllata dal Babilonesi. Il fenomeno ha un rilievo particolare perché aprì la strada agli antichi popoli della Mesopotamia, per la previsione degli eventi successivi.

Qual è stata la più antica eclissi di Sole mai documentata

La prima eclissi totale di Sole documentata nella Storia è stata quella del 3 maggio del 1735 a. C. Spettatori dell’evento astronomico furono i Babilonesi, gli astrologi dell’epoca hanno descritto il fenomeno in una serie di tavolette di argilla. L’eclissi avvenne nell’antica città di Ugarit, l’attuale Ras Shamra in Siria. I Babilonesi conoscevano alla perfezione i movimenti di Mercurio, Venere, del Sole e della Luna. La lunga e meticolosa opera di trascrizione delle eclissi consentì agli esperti di prevedere vari eventi anche negli anni successivi, mostrando una precisione che oggi appare davvero stupefacente.

All’epoca le eclissi di Sole erano considerata dei presagi funesti, nel momento in cui divennero prevedibili, i re poterono nominare in anticipo dei sostituti sui quali si sarebbe scaricata la rabbia degli dei. Durante il verificarsi di questi eventi il re-sostituto veniva ucciso in modo che il nefasto presagio si verificasse. Ma come si riusciva a predire un’eclissi? Con il cosiddetto Ciclo di Saros.

Cos’è un Saros e quando sono stati scoperti i cicli di eclissi

Il ciclo di Saros era un sistema di previsione che si basava sui movimenti dei corpi celesti calcolando il succedersi delle eclissi ogni 18 anni (223 mesi sinodici o lunari). Gli antichi si accorsero che la Luna, il Sole e la Terra si trovano nella stessa condizione ciclicamente, dunque una volta registrata, sia parziale che totale, quella successiva, nella stessa area geografica, si sarebbe verificata dopo 6.585 giorni. Durante questo periodo, detto appunto Saros, si verificano 29 eclissi di Luna e 41 eclissi di Sole. La scoperta del ciclo di Saros è dovuta ai Caldei e risale a circa 2.700 anni fa.

Perché anche l’eclissi di Sole dell’8 aprile 2024 è speciale

Tornando ai giorni nostri, anche l’evento di aprile 2024 ha la sua rilevanza. Per diversi minuti la Luna si frapporrà perfettamente tra la Terra e il Sole, oscurandolo completamente. Gli astronomi avranno l’occasione di guardare le stelle del cielo diurno, cosa che non sarebbe possibile in condizioni normali. Inoltre il fenomeno avviene durante il picco massimo di attività del Sole, questa condizione dovrebbe permettere di osservare molto più in dettaglio la corona solare che dovrebbe apparire più grande e con molti più pennacchi. Proprio i pennacchi che emergono dal Sole possono infatti interferire con i satelliti per le telecomunicazioni e per la navigazione in orbita attorno al nostro pianeta, ed è dunque molto importante osservarli, descriverli e caratterizzarli in dettaglio. Molti sono in fibrillazione anche a causa delle teorie complottiste sulla fine del mondo l’8 aprile a causa dell’eclissi totale di Sole. Ma si tratta di ipotesi non scientifiche e molto poco credibili.