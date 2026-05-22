Questa estate è atteso un fenomeno astronomico epocale che attraverserà una parte dell’Europa e dell’Atlantico settentrionale. Per l’osservazione in sicurezza dello spettacolo, l’agenzia spaziale europea (ESA) ha annunciato una vasta gamma di iniziative in modo da consentire a chiunque di seguire questo raro fenomeno naturale sia di persona sia online, combinando competenza scientifica, impegno pubblico e divulgazione educativa. Si tratta di un’eclissi totale solare che manca in Europa dal 2006.

Quando e dove vedere l’eclissi totale solare

L’eclissi totale solare in Europa sarà visibile il 12 agosto 2026 e offrirà uno spettacolo visivo che manca dall’Europa continentale dal lontano 2006.

La fascia geografica in cui la Luna oscurerà completamente il disco del Sole, toccherà la Groenlandia, l’Islanda, la Spagna e una piccola porzione nord-orientale del Portogallo, mentre le restanti regioni europee potranno comunque assistere a un’affascinante eclissi solare parziale.

Durante la fase di totalità, il nostro satellite passerà davanti al Sole bloccando la quasi totalità della sua luce e permettendo così di osservare l’atmosfera infuocata della nostra stella, nota come corona solare.

La Spagna sarà il luogo in cui osservare al meglio l’eclissi solare totale, poiché l’ombra della Luna attraverserà il paese da ovest a est, per poi proseguire il suo viaggio sopra le Isole Baleari. Si tratterà della prima eclissi solare totale visibile dal paese iberico dal 1905. L’evento del 2026 sarà seguito da altre due eclissi solari entro il 2028.

Il fenomeno del 12 agosto rappresenta l’occasione ideale per scoprire da vicino le principali missioni dell’ESA impegnate nello studio del Sole e delle sue interazioni con la Terra, tra cui spiccano i progetti Solar Orbiter, Smile e Proba 3.

Il programma dell’Esa e come osservare l’eclissi

L’ESA ha pianificato un ricco programma di attività per coinvolgere il pubblico globale nell’osservazione dell’eclissi del 12 agosto 2026.

L’Agenzia trasmetterà l’evento in diretta internazionale dall’Observatorio Astrofísico de Javalambre a Teruel, in Spagna, una struttura astronomica di altissimo livello situata proprio all’interno della banda di totalità.

L’evento streaming sarà disponibile in lingua inglese tramite ESA Web TV e il canale YouTube ufficiale dell’agenzia. Durante la trasmissione, numerosi esperti spiegheranno i meccanismi scientifici alla base dell’eclissi e la sua rilevanza globale.

Chi vorrà osservare dal vivo l’eclissi totale solare deve ricordarsi che ci sono delle precauzioni da prendere per proteggere la vista. Si può usare un telescopio con filtro solare oppure occhiali con filtri specifici che si possono comprare in un negozio specializzato, presso un ottico oppure online.

Si possono anche usare gli occhialetti per eclisse, dispositivi in cartoncino sui quali sono montati dei pezzettini di pellicola metallizzata composti da due strati di plastica più o meno sottili separati da un foglietto di alluminio, il quale impedisce ai raggi solari dannosi di raggiungere l’occhio. Si possono trovare online o nei negozi di ottica e astronomia. I filtri in mylar si trovano spesso già disponibili sotto forma di fogli A4 da ritagliare.

Un metodo tradizionale è usare i vetri da saldatore con almeno un fattore di protezione 13 o 14. Questi sono però utili solo per un’osservazione occasionale del Sole, non prolungata, se risultano troppo chiari andranno usati insieme ad occhiali scuri da sole.

Da non usare per osservare l’eclissi totale solare sono: gli occhiali da sole; pellicole di macchine fotografiche, a meno che non siano in bianco e nero; il vetro affumicato; cd o floppy disk; radiografie.