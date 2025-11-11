Le alluvioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna nel 2023 e nel 2024 non sono state semplicemente l’effetto di piogge eccezionali, ma il risultato di una combinazione micidiale di fattori meteorologici, climatici e geografici: quello che gli studiosi hanno definito cul-de-sac.

A dirlo è un nuovo studio del CMCC pubblicato sulla rivista Scientific Reports, che rivela come l’aria umida proveniente dall’Adriatico sia stata letteralmente intrappolata dalle catene montuose delle Alpi e e degli Appennini che circondano la regione, provocando precipitazioni intense e prolungate.

Perché l’Emilia-Romagna è più soggetta alle alluvioni

L’area dell’Emilia-Romagna si è trovata in una sorta di imbuto, che ha portato a delle alluvioni importanti e pericolose. In pratica, l’aria calda e umida che risale dal mare Adriatico, accumulata dalle montagne che non consentono facile deflusso, rimane a stazionare per giorni. Questo favorisce la formazione di perturbazioni cicloniche persistenti, che rilasciano enormi quantità di pioggia in poco tempo, ma in modo prolungato.

A ciò si aggiunge un elemento che ormai conosciamo bene: il riscaldamento climatico che ha colpito anche il Mar Mediterraneo. Le acque stanno diventando più calde rispetto alla media globale, il che determina una maggiore evaporazione e un’atmosfera che può trattenere più vapore acqueo. Quando quell’aria umida viene convogliata verso l’entroterra e resta intrappolata dalle montagne, il risultato è un potenziale pluviometrico amplificato.

La frequenza che preoccupa gli scienziati

È significativo come lo studio sottolinei che queste alluvioni, le quali in passato avremmo considerato un evento centenario o verificabile con una cadenza di 500 anni circa, oggi stiano diventando più frequenti e violente. Rientrano in quegli eventi atmosferici estremi con cui stiamo imparando a convivere, ma che non vanno sottovalutati. Infatti, se in gran parte lo scenario è alimentato dal cambiamento climatico, la ricerca mostra che non basta classificare le precipitazioni come pioggia forte. Occorre considerare la geometria del territorio, la persistenza dell’evento e la capacità del sistema meteorologico di rimanere fermo sopra un’area.

Gli autori hanno individuato un indicatore – che chiamano Cdp, Cyclone Density Persistence – capace di stabilire non solo quanti cicloni attraversano una regione in un dato anno, ma anche per quanto tempo essi restano stazionari. Un alto valore del Cdp implica una maggiore probabilità che si verifichi un’alluvione grave. Questo approccio promette di migliorare i sistemi di allerta, perché se identifichiamo condizioni che indicano “ciclone stazionario + aria umida intrappolata”, possiamo intervenire prima che avvenga la catastrofe.

Come affrontare gli eventi futuri

Le alluvioni in Emilia-Romagna, e l’effetto cul-de-sac individuato, rappresentano una sorta di campanello d’allarme. Si tratta di una regione dove la conformazione geografica – data dall’Adriatico, corridoi d’aria e catene montuose – e il clima in evoluzione si combinano creando una specie di tempesta perfetta. Ma lo stesso modello può applicarsi ad altre zone costiere e montuose nel bacino del Mediterraneo, dove fenomeni analoghi possono accadere.

In definitiva, l’effetto cul-de-sac mostra che qundo la natura ha i suoi imbuti e l’atmosfera si fa più carica di vapore per il riscaldamento globale, l’alluvione diventa non solo possibile ma quasi prevedibile, se dotati degli strumenti giusti. Lo studio invita dunque a guardare oltre la pioggia, soffermandosi su tempo, luogo, persistenza, e a costruire dei piani di allerta e infrastrutture adeguate.

L’auspicio è che questa ricerca non rimanga solo accademica, ma si traduca in monitoraggio, sistemi di allarme più precisi e investimenti sul territorio. Perché eventi come quelli che hanno colpito l’Emilia-Romagna rischiano di ripetersi, e l’unico modo per mitigare i danni è conoscerli in anticipo.