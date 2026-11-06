Il 2026 potrebbe essere ricordato come l’anno di uno degli eventi climatici più intensi degli ultimi decenni. L’oceano Pacifico si sta riscaldando rapidamente e il fenomeno El Niño, già in fase di sviluppo, potrebbe raggiungere un’intensità eccezionale entro la fine dell’anno. Le previsioni della National Oceanic and Atmospheric Administration indicano una probabilità dell’83% che l’episodio in corso superi, per intensità, i precedenti eventi registrati dal 1950. Un’evoluzione che alimenta le preoccupazioni degli scienziati per le possibili conseguenze sul clima mondiale.

Si parla ormai di Super El Niño non a caso, un’espressione utilizzata per descrivere una manifestazione particolarmente intensa del fenomeno, anche se non costituisce una categoria scientifica ufficiale. Secondo le proiezioni della World Meteorological Organization, il picco dovrebbe arrivare a dicembre, quando le temperature superficiali del Pacifico equatoriale potrebbero raggiungere valori senza precedenti nelle serie di osservazione.

Che cos’è il Super El Niño e perché preoccupa gli scienziati

El Niño è un fenomeno climatico naturale che interessa soprattutto le acque dell’oceano Pacifico tropicale. Si verifica quando le temperature superficiali del mare nella fascia equatoriale centrale e orientale diventano più elevate rispetto alla media. Questo riscaldamento modifica la circolazione atmosferica, influenza i venti e altera la distribuzione delle precipitazioni, con conseguenze che possono estendersi a numerose aree del pianeta. Fa parte del sistema ENSO, che comprende anche la fase opposta, La Niña, caratterizzata da temperature oceaniche inferiori alla media.

La particolarità dell’episodio attuale è la rapidità con cui sta acquistando intensità. Secondo la WMO, l’anomalia della temperatura superficiale nella regione Niño 3.4 è passata da circa 1,6 gradi sopra la media nel giugno 2026 a 2,5 gradi in agosto. Per il trimestre ottobre-dicembre, le proiezioni indicano un’anomalia media che potrebbe arrivare a circa 3,7 gradi.

Si tratta di un valore superiore al precedente massimo di circa 2,6 gradi registrato tra novembre 2015 e gennaio 2016. Un dato che rende particolarmente significativo l’attuale sviluppo del fenomeno.

NOAA: probabilità dell’83% di un evento da record

Le indicazioni dell’agenzia statunitense confermano la portata dell’evento. Nel bollettino dell’8 ottobre 2026, il Climate Prediction Center della NOAA ha stimato all’83% la probabilità che, nel trimestre ottobre-dicembre, El Niño raggiunga un’intensità superiore a quella dei precedenti episodi osservati dal 1950. La probabilità resta elevata anche nei mesi successivi: è pari al 70% per il periodo novembre 2026-gennaio 2027.

Anche la WMO ha sottolineato la particolarità della situazione. Secondo l’organizzazione meteorologica delle Nazioni Unite, il riscaldamento delle acque del Pacifico potrebbe raggiungere livelli mai osservati nelle rilevazioni disponibili. Il fenomeno dovrebbe inoltre proseguire almeno fino a febbraio 2027.

Siccità, alluvioni e ondate di calore: quali sono i rischi

Le conseguenze di un Super El Niño 2026 potrebbero interessare contemporaneamente diverse aree del pianeta, Italia compresa, ma con effetti anche molto differenti. Il cambiamento nella circolazione atmosferica può infatti favorire precipitazioni eccezionali in alcune regioni e lunghi periodi di siccità in altre.

Tra le zone maggiormente esposte ci sono alcune aree del Sud America. In Perù, il Governo ha già dichiarato lo stato di emergenza per 60 giorni in numerosi distretti, a causa del rischio di piogge intense, inondazioni ed esondazioni dei fiumi. In Bolivia, invece, è stata dichiarata un’emergenza nazionale per affrontare le conseguenze della siccità e delle precipitazioni irregolari.

Anche altre zone del mondo potrebbero essere interessate da conseguenze importanti. Le proiezioni della WMO indicano un aumento della probabilità di precipitazioni superiori alla media in alcune aree dell’Africa orientale, dell’Asia centrale e del Sud America sud-orientale. Al contrario, sono attese condizioni più secche in alcune parti dell’India, dell’America centrale e del Pacifico occidentale.

Cosa può accadere in Italia

Per l’Italia, il rischio principale legato al Super El Niño previsto per la fine del 2026 non è necessariamente l’arrivo di fenomeni estremi immediati, ma la possibilità di un inverno e di una successiva primavera caratterizzati da temperature anomale e da una distribuzione irregolare delle precipitazioni.

A differenza di quanto potrebbe accadere in Sud America o nel Pacifico occidentale, il nostro Paese non è tra le aree direttamente più esposte agli effetti di El Niño. Tuttavia, un episodio particolarmente intenso può influenzare indirettamente la circolazione atmosferica anche sull’Europa, modificando la probabilità di alcune configurazioni meteorologiche. Questo significa che potremmo sperimentare:

un inverno più caldo della media;

una quantità inferiore di neve in pianura e a bassa quota;

piogge intense e rischio di alluvioni;

un Mediterraneo più caldo e possibili Medicane;

periodi di caldo anomalo e siccità.

Se queste condizioni dovessero proseguire nella primavera del 2027, alcune aree del Paese potrebbero andare incontro a una riduzione delle riserve idriche, con conseguenze per agricoltura, invasi e disponibilità d’acqua.

Il cambiamento climatico può aggravare gli effetti

Il Super El Niño si sviluppa in un contesto già caratterizzato dal riscaldamento globale. La combinazione tra temperature oceaniche eccezionalmente elevate e aumento delle temperature medie del pianeta potrebbe rendere ancora più difficili da gestire alcuni fenomeni estremi.

La WMO ha spiegato che il fenomeno non crea nuovo calore, ma favorisce il rilascio nell’atmosfera di quello accumulato dagli oceani. In un sistema climatico già molto caldo, questo meccanismo può contribuire ad accentuare gli effetti delle anomalie termiche.

Resta comunque importante una precisazione: un El Niño particolarmente intenso non significa automaticamente che ogni Paese sarà colpito da catastrofi meteorologiche. Gli effetti dipendono anche da altri fattori atmosferici e dalle condizioni locali.

Con il picco atteso a dicembre, i prossimi mesi saranno quindi decisivi per capire la reale portata del fenomeno e la sua distribuzione geografica. Per governi e comunità, la priorità sarà prepararsi a possibili emergenze legate al caldo, alla siccità e alle precipitazioni estreme.