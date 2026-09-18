L’inverno 2026-2027 sarà freddo o caldo? La domanda è già al centro delle prime proiezioni meteorologiche, mentre l’attenzione degli esperti si concentra soprattutto sulla presenza di El Niño e sul comportamento del vortice polare. Al momento non è possibile stabilire con certezza come sarà il singolo episodio di freddo in Italia, ma i modelli stagionali consentono di delineare alcune tendenze.

Secondo le più recenti indicazioni del servizio climatico di Copernicus, le condizioni del fenomeno meteorologico risultano già consolidate nel Pacifico tropicale e potrebbero rafforzarsi fino alla fine del 2026. Per l’inverno europeo, le prime proiezioni indicano temperature superiori alla media su gran parte del continente e precipitazioni complessivamente sopra la norma in molte aree.

Che cosa significa El Niño per l’inverno

El Niño è associato al riscaldamento anomalo delle acque superficiali del Pacifico equatoriale. Le variazioni della temperatura oceanica modificano la circolazione atmosferica e possono produrre effetti sull’inverno 2026-2027 anche a migliaia di chilometri di distanza, attraverso le cosiddette teleconnessioni.

L’influenza sull’Europa, tuttavia, non è automatica. Come spiegano i servizi climatici europei, gli effetti di Enso sul continente cambiano anche in funzione della fase dell’inverno: i collegamenti atmosferici possono infatti assumere configurazioni differenti tra novembre-dicembre e gennaio-febbraio.

Il ruolo del vortice polare

Un elemento fondamentale da osservare sarà il vortice polare, una grande struttura di circolazione atmosferica che si sviluppa ogni anno sopra le regioni artiche. Quando rimane compatto e intenso, tende a confinare l’aria più fredda alle alte latitudini. Se invece viene disturbato o indebolito, la corrente a getto può diventare più ondulata e aumentare la possibilità di discese di aria fredda verso le medie latitudini.

El Niño può contribuire, attraverso le teleconnessioni atmosferiche, a modificare la dinamica del vortice polare. In particolare, gli eventi più intensi sono statisticamente associati a una maggiore frequenza di riscaldamenti stratosferici improvvisi, fenomeni che possono alterare la configurazione del vortice. Questo, però, non significa che un inverno gelido sia automaticamente destinato all’Italia.

Ci sarà freddo o caldo in Italia?

Le proiezioni disponibili su El Niño suggeriscono un quadro più complesso di una semplice contrapposizione tra inverno 2026-2027 mite e rigido. I modelli stagionali descrivono una possibile prima parte relativamente mite e dinamica, con passaggi perturbati, mentre nella seconda fase potrebbe aumentare la variabilità e la possibilità di incursioni fredde.

Anche in presenza di un vortice polare disturbato, infatti, l’aria fredda non è obbligata a dirigersi verso l’Italia. La traiettoria dipende da numerosi fattori atmosferici, tra cui la configurazione dell’Atlantico e l’andamento della Nao, l’oscillazione nord-atlantica.

Si prevede in arrivo?

Per la neve in pianura è ancora troppo presto per formulare previsioni affidabili. Una stagione caratterizzata da El Niño può aumentare la probabilità di alcune configurazioni atmosferiche, ma non consente di stabilire oggi dove e quando arriveranno eventuali nevicate.

È quindi importante distinguere le proiezioni stagionali dalle previsioni meteorologiche vere e proprie: le prime descrivono tendenze probabilistiche, mentre gli eventi specifici diventano prevedibili con maggiore affidabilità soltanto avvicinandosi alla loro data.

Per l’inverno 2026-2027, dunque, lo scenario più coerente con gli aggiornamenti disponibili è quello di una stagione potenzialmente mite nel suo complesso, senza escludere fasi fredde anche importanti. El Niño rappresenta uno dei tasselli della previsione, ma non è sufficiente da solo a determinare il clima dell’Italia.