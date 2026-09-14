Dopo un’estate segnata da temperature eccezionalmente elevate, lo sguardo è già rivolto alla stagione fredda. A complicare il quadro ci pensa El Niño, il fenomeno climatico legato al riscaldamento anomalo delle acque del Pacifico equatoriale che può influenzare la circolazione atmosferica su scala globale. L’evento in corso nel 2026 appare particolarmente intenso e i principali centri meteorologici stanno elaborando scenari molto differenti per i prossimi mesi. Per l’Italia, tuttavia, non esiste ancora una previsione definitiva. El Niño non determina da solo il tempo sull’Europa e gli effetti del fenomeno sul nostro continente sono indiretti. Le configurazioni atmosferiche che si svilupperanno nei prossimi mesi dipenderanno anche dall’andamento dell’Atlantico, del vortice polare e della corrente a getto. Per questo le proiezioni stagionali vanno lette come indicazioni di tendenza e non come una previsione dettagliata delle condizioni meteorologiche che si verificheranno giorno per giorno.

Cosa sappiamo su El Nino

El Niño è una delle due fasi principali dell’oscillazione ENSO, un fenomeno climatico che nasce nel Pacifico tropicale e può produrre conseguenze a migliaia di chilometri di distanza. Durante la fase di El Niño, le acque superficiali del Pacifico equatoriale centrale e orientale diventano insolitamente calde. Questo modifica gli scambi di calore e di umidità tra oceano e atmosfera e può alterare la circolazione atmosferica globale.

Nel 2026 il fenomeno sta assumendo caratteristiche particolarmente marcate. Secondo le analisi riportate da RaiNews, le temperature superficiali del Pacifico equatoriale orientale hanno superato i 2 gradi sopra la media, mentre le anomalie termiche nelle acque subsuperficiali hanno raggiunto valori ancora più elevati. Le proiezioni del Climate Prediction Center indicano inoltre una probabilità superiore al 90% di un El Niño molto forte nell’autunno-inverno dell’emisfero settentrionale. Per il periodo ottobre-dicembre viene indicata anche una probabilità significativa che l’evento raggiunga livelli eccezionali rispetto agli episodi osservati dal 1950.

La particolarità di questo episodio è dunque la sua intensità, ma soprattutto la possibilità che il riscaldamento del Pacifico contribuisca a modificare la circolazione atmosferica anche sull’Europa. Il collegamento, però, non è diretto. Un El Niño molto forte non significa automaticamente che l’Italia sarà investita da un inverno gelido o, al contrario, particolarmente mite.

Le proiezioni illustrate da Sky TG24 mostrano proprio questa complessità. I modelli indicano, per esempio, la possibilità di una stagione con meno neve nelle pianure europee e temperature mediamente più elevate, mentre le Alpi potrebbero conservare condizioni più favorevoli alle nevicate soprattutto alle quote più alte. Per dicembre e gennaio vengono ipotizzate correnti occidentali capaci di portare precipitazioni ma con temperature non sufficientemente basse per favorire la neve in pianura. Anche febbraio potrebbe essere caratterizzato da una generale scarsità di precipitazioni nevose.

Questo non esclude, però, episodi di freddo intenso. Ed è proprio questo uno degli aspetti che rende difficile interpretare le previsioni stagionali: un inverno nel complesso più mite della media può comunque essere caratterizzato da brevi irruzioni fredde molto intense. Il comportamento del vortice polare e la disposizione delle alte e basse pressioni sull’Atlantico e sull’Europa saranno quindi determinanti.

Le previsioni e il rischio blackout in inverno

È sul possibile arrivo di masse d’aria molto fredde che si concentra una parte delle preoccupazioni legate al prossimo inverno. Le ultime proiezioni citate da RaiNews descrivono infatti uno scenario nel quale blocchi anticiclonici alle alte latitudini potrebbero favorire la discesa verso l’Europa di aria artica o siberiana in inverno. In questa ipotesi, il freddo potrebbe raggiungere anche il Mediterraneo e l’Italia, con conseguenze importanti non soltanto sul piano meteorologico ma anche su quello energetico.

Il passaggio successivo è quello che porta al tema dei blackout. Un’ondata di gelo particolarmente intensa e prolungata può far aumentare rapidamente la richiesta di energia per il riscaldamento domestico e industriale. Se contemporaneamente le forniture di gas o altre fonti energetiche dovessero risultare sotto pressione, il sistema potrebbe trovarsi a gestire una situazione molto più complessa. RaiNews parla proprio dello scenario di una possibile combinazione tra grande freddo, aumento della domanda energetica e fragilità delle infrastrutture. Le proiezioni più estreme ipotizzano una crisi delle forniture e, nel caso di una forte pressione contemporanea sulla rete, anche la possibilità di blackout estesi. Si tratta però di uno scenario di rischio, non di una previsione certa per l’Italia.

Il punto è quindi capire quanto siano affidabili, a metà settembre, le proiezioni sull’inverno. La risposta è che esistono segnali da monitorare, ma non è ancora possibile stabilire con precisione quale sarà la successione degli eventi atmosferici. Anche Sky TG24 evidenzia come l’influenza di El Niño sull’Europa sia complessa e come le previsioni relative a neve e temperature possano cambiare con l’avvicinarsi della stagione.

Per l’Italia, dunque, il rischio non deriva da El Niño in sé, ma dall’eventuale combinazione di più fattori: una fase di freddo eccezionale, consumi elevati, difficoltà nelle forniture e problemi alle infrastrutture. Se uno solo di questi elementi si presenta in forma moderata, il sistema può assorbirne più facilmente gli effetti; se invece dovessero verificarsi contemporaneamente, la pressione aumenterebbe.

Nei prossimi mesi saranno quindi decisive le nuove elaborazioni dei modelli meteorologici. L’evoluzione di El Niño, il comportamento del vortice polare, le correnti sull’Atlantico e le temperature del Mediterraneo permetteranno di restringere progressivamente il campo degli scenari possibili. Soltanto avvicinandosi all’inverno sarà possibile valutare con maggiore affidabilità la probabilità di ondate di gelo e, di conseguenza, l’eventuale pressione sulla domanda energetica.

Il messaggio più importante, al momento, è quindi di prudenza. El Niño rende il quadro climatico più complesso e alcuni modelli prospettano condizioni potenzialmente molto fredde in Europa. Ma parlare già oggi di blackout inevitabili sarebbe prematuro. Il rischio energetico dipenderà dall’effettiva evoluzione del clima e dalla capacità del sistema di affrontare eventuali picchi di domanda. L’inverno 2026-2027 resta dunque una stagione da monitorare, con particolare attenzione all’evoluzione del fenomeno nel Pacifico e alle conseguenze che la sua intensità potrebbe avere sulla circolazione atmosferica europea.