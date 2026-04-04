Quando si parte in viaggio per mete esotiche, una delle principali raccomandazioni è quella di fare attenzione alle scimmie dispettose e soprattutto affamate che potrebbero tentare di rubare cibo e oggetti. In realtà, però, la fame e la golosità accomunano tutti gli esseri viventi e alle volte portano a compiere gesti assurdi pur di ottenere l’alimento prelibato. Occhio quindi a lasciare frutta o snack nell’auto perché potrebbe arrivare un elefante a distruggere la vettura, come accaduto in Thailandia.

Il furto di frutta dell’elefante

A Nakhon Ratchasima, una città nella Thailandia nord-orientale, un elefante affamato ha compiuto un gesto inaspettato, alle spese di un’auto.

Il 29 marzo 2026 un pachiderma, di nome Plai Deaw Lub, ha visto della frutta dentro una vettura bianca parcheggiata sul ciglio della strada.

L’animale goloso ha quindi deciso di tentare di accaparrarsi il prelibato bottino cercando di aprile la macchina. Inizialmente, con la proboscide, l’elefante ha tentato di rompere il vetro, poi ha deciso di prendere a calci l’auto rompendo prima uno specchietto e poi la carrozzeria.

Il filmato, girato da Achira Sattaporn, mostra l’animale mentre distrugge la vettura. Nel video si vede anche la proprietaria del mezzo, vestita con una camicia verde a fiori, mentre urla a Plai Deaw Lub di allontanarsi.

Tuttavia, l’animale ignora completamente la richiesta della donna fino a quando non riesce a rompere il finestrino. Con la proboscide ha iniziato a rovistare tra gli oggetti all’interno, alla ricerca di cibo. Oltre a mangiare ciò che c’era di commestibile, il pachiderma ha sparso in strada tutti gli altri oggetti personali della proprietaria dell’auto.

Ma Plai Deaw Lub non è nuovo a compiere gesti di questo tipo, lo stesso giorno ha danneggiato anche un’auto nera per rubare un sacchetto di frutta da un parcheggio del parco.

Cosa mangiano gli elefanti e di cosa sono ghiotti

Gli elefanti sono grandi erbivori che consumano tra i 150 e i 170 kg di vegetazione al giorno tra erba, foglie, corteccia, rami e frutta. Sono particolarmente ghiotti di frutta fresca e di frutti di marula, che spesso mangiano anche quando sono molto maturi o fermentati al suolo.

Uno studio pubblicato su Royal Society Open Science sugli elefanti africani ha rivelato che questi animali ogni giorno cambiano il loro menu, adattando la composizione della loro insalata alle proprie esigenze individuali.

L’analisi ha rivelato che gli elefanti hanno una dieta molto varia in base alle proprie preferenze e quindi che ogni esemplare ha un suo menu personale. La varietà di gusti permette a molti esemplari di nutrirsi nella stessa area senza rubarsi il cibo tra loro.

Si è inoltre scoperto che le femmine incinte cambiano il loro menu più volte con l’avanzare della gravidanza, ed è possibile che i gusti cambino anche con l’età.

Gli elefanti trascorrono fino a 18 ore al giorno ad alimentarsi di sostanze vegetali come germogli, frutti, foglie, radici e rami che strappano grazie all’elevata mobilità della proboscide e si nutrono sia di giorno, sia di notte.

Oltre al cibo, nella vita di questa specie è di particolare importanza l’acqua che non viene usata solo per dissetarsi, ma anche per i frequenti bagni di fango utili per regolare la temperatura corporea e per liberarsi dai parassiti.