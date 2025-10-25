Elena Barolo è nata a Torino il 14 dicembre 1982. Nel 2002, a soli vent’anni, la sua vita è cambiata per sempre: ha partecipato al programma Veline su Canale 5 e ha conquistato il pubblico vincendo la fascia bionda del celebre duo di Striscia la Notizia, insieme alla mora Giorgia Palmas. Da lì in poi, il suo volto è diventato uno dei più riconoscibili della televisione italiana dei primi anni Duemila.

Gli anni da velina e il successo televisivo

Dal 2002 al 2004, Elena ha portato avanti due stagioni di successo a Striscia la Notizia (programma satirico con una lunga storia di successo), partecipando anche ad altri programmi amatissimi come Paperissima e Passaparola. La coppia Barolo–Palmas ha conquistato copertine e servizi fotografici per riviste di culto come GQ e Max, simbolo di un’epoca in cui le veline erano vere e proprie icone pop.

Parallelamente, Elena ha deciso di formarsi seriamente come attrice: ha studiat recitazione a Milano e frequentato un master all’Actors Studio di Los Angeles. Nel 2004 ha debuttato come inviata e conduttrice, da Lucignolo – Bellavita su Italia 1 a Miss Universo Italia su Canale 5, fino alla rubrica Sipario di Rete 4.

Dalla recitazione alle serie TV

Dopo l’esperienza televisiva come showgirl e conduttrice, Elena Barolo si è spostata nel mondo delle fiction. Dal 2005 al 2007 ha interpretato Vittoria Della Rocca nella soap CentoVetrine, seguita dal ruolo di Laura Ferrari nella sitcom 7 vite, con cui ha ottenuto due premi come miglior attrice nei festival di Salerno e Castellammare di Stabia.

Seguono partecipazioni in produzioni popolari come Don Matteo, Terapia d’urgenza e Tutti pazzi per amore, oltre a film come Un Natale per due e Ex – Amici come prima! dei fratelli Vanzina.

Il nuovo capitolo tra moda, radio e web

Nel 2012 ha aperto il suo blog di moda “Affashionate”, uno dei primi in Italia a unire storytelling personale e analisi delle tendenze fashion. È stata inviata per Donnavventura e volto di numerose campagne pubblicitarie. Nel 2017 è approdata anche in radio, conducendo proprio con Giorgia Palmas (oggi felicemente sposata con Filippo Magnini) la striscia quotidiana Siamo tutti Mister Bean su Radio Latte Miele. Negli stessi anni, ha partecipato a programmi sportivi come Il Processo di Biscardi su 7 Gold.

Vita privata e curiosità

Elena ha sempre mantenuto un profilo discreto sulla sua vita sentimentale. Dopo una lunga relazione con l’attore e regista Alessandro Martorana, la showgirl si è concentrata su se stessa e sui propri progetti creativi, tra tv, scrittura e moda.

Elena Barolo oggi: tra TV, poesia e ironia

Negli ultimi anni Elena è tornata sul piccolo schermo con progetti legati al lifestyle e all’intrattenimento: Un armadio per due su La5, Questioni di stile su Rai 2 e il Festival del Cabaret di Martina Franca accanto a Debora Villa.

Nel 2025 è tra le protagoniste di The Couple – Una vittoria per due, reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ma interrotto prima del dovuto per i bassi ascolti. Durante una delle prime puntate, aveva raccontato con spontaneità di scrivere “poesie sugli uccelli”, lasciando lo studio tra il divertito e l’incredulo. Oggi continua a raccontarsi sui social e nei programmi TV con un pizzico di autoironia.