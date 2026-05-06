Le polemiche nate attorno al serale di Amici di Maria De Filippi 2025 hanno riportato al centro dell’attenzione Elena D’Amario, ballerina che ha partecipato alla trasmissione nel 2009 e oggi è giudice del programma condotto da Maria De Filippi. Al centro del dibattito ci sono alcune sue decisioni che hanno diviso il pubblico, alimentando discussioni sui social e tra i fan del talent.

Davanti al ballottaggio tra Alex Calu e Angie ha ammesso di non riuscire a prendere una decisione, ha abbandonato lo studio e ha chiesto di trasformare l’eliminazione bloccata in una provvisoria. La ballerina ha risposto con fermezza alle critiche. “Il mio giudizio si basa sempre sul percorso e sul lavoro dei ragazzi, non su preferenze personali”, ha spiegato. Una presa di posizione chiara con cui ha rivendicato la propria professionalità e la necessità di mettere la coerenza al primo posto, soprattutto ricoprendo un ruolo così delicato. In linea con quanto ha affermato, il suo percorso artistico racconta una carriera solida e internazionale, costruita ben prima dell’esposizione televisiva che oggi la vede protagonista.

La carriera di Elena D’Amario, dagli esordi al successo internazionale

Nata a Pescara nel 1990, Elena D’Amario si avvicina alla danza fin da bambina, trasformando presto la passione in una professione. Il debutto televisivo arriva nel 2008 con la vittoria a “Il ballo delle debuttanti“, ma è l’ingresso ad “Amici” nel 2009 a segnare una svolta.

Pur non vincendo il talent, si distingue come una delle ballerine più talentuose della sua edizione. Questo le apre le porte di un’esperienza decisiva: l’ingresso nella “Parsons Dance Company” di New York, voluta dal coreografo David Parsons. Qui cresce artisticamente, partecipando a tournée internazionali e interpretando ruoli da solista per diversi anni.

Intanto, collabora con artisti e produttori di rilievo, prendendo parte a videoclip musicali e spettacoli. Successivamente torna in Italia, dove diventa ballerina professionista e coreografa proprio ad “Amici”, chiudendo idealmente un cerchio iniziato da allieva.

Il riconoscimento internazionale arriva anche con la nomination ai Clive Barnes Awards, uno dei premi più prestigiosi nel mondo della danza. Negli anni a seguire consolida la sua presenza televisiva e artistica, partecipando anche a eventi importanti come il Festival di Sanremo e pubblicando un libro autobiografico.

Il 2025 segna un ulteriore passaggio: viene scelta come giudice del serale del programma di Maria De Filippi, accanto a nomi noti dello spettacolo. Si tratta di una promozione simbolica che testimonia il suo percorso dentro il programma, da concorrente a figura di riferimento.

Amori e vita privata della ballerina

Sul piano personale, Elena D’Amario ha sempre mantenuto una certa riservatezza, pur essendo spesso al centro del gossip. In passato è stata legata al cantante Enrico Nigiotti, conosciuto proprio durante l’esperienza ad “Amici” come concorrente.

Negli anni le sono stati attribuiti altri flirt e relazioni, anche con personaggi del mondo dello spettacolo, ma raramente ha confermato pubblicamente i dettagli della sua vita sentimentale. Un’eccezione è stata proprio quella che l’ha vista al fianco dell’attore di “Mare Fuori” Massimiliano Caiazzo, con il quale si è mostrata felice sui social.

Questo atteggiamento riflette una scelta precisa: proteggere la sfera privata rispetto all’esposizione mediatica. In diverse occasioni ha raccontato il desiderio di costruire una famiglia, senza però rinunciare alla carriera artistica. Il legame con le sue radici abruzzesi e con la famiglia resta molto forte, nonostante gli anni trascorsi tra Italia e Stati Uniti.

Oggi, tra televisione e danza, Elena D’Amario rappresenta un raro esempio di artista capace di unire successo internazionale e popolarità televisiva. E le polemiche ad “Amici” non fanno che confermare quanto la sua figura sia ormai centrale nel panorama dello spettacolo italiano.