Durante il Festival di Sanremo 2026 – tra esibizioni, interviste e musica live – non è la competizione artistica a tenere banco tra i commenti più discussi sui social, ma un curioso tormentone generato da Elettra Lamborghini, in gara con il brano “Voilà”, che ha trasformato la propria difficoltà nel dormire in una vicenda virale.

La cantante e influencer, nota anche per la sua personalità vivace e la forte presenza sul web, ha denunciato pubblicamente più volte l’impossibilità di riposare durante le notti della kermesse musicale a causa di quelli che ha definito scherzosamente “festini bilaterali”.

L’incubo senza fine di Elettra Lamborghini

Secondo il racconto di Elettra Lamborghini, questi eventi notturni con musica ad alto volume organizzati vicino agli hotel dove alloggiano artisti e addetti ai lavori l’hanno resa incapace di riposare, anche dopo lunghe giornate di prove e performance sul palco dell’Ariston.

La situazione sarebbe sfociata in una sorta di incubo continuo per la cantante, tanto che – stanca di non riuscire a dormire – ha deciso di lasciare temporaneamente Sanremo e trasferirsi a Montecarlo per trascorrere la notte in tranquillità. Ma nemmeno lo spostamento fuori dalla Riviera dei Fiori ha portato sollievo: anche lì i “festini bilaterali” hanno continuato a impedirle di chiudere occhio.

Il fenomeno social e la battaglia contro il rumore di Elettra Lamborghini

Nei suoi video e nelle storie Instagram, la cantante ha commentato con ironia e frustrazione la situazione: “Mi sono messa a letto con il mio maschione, c’è un focolaio anche a Montecarlo, ma come si permettono?!”.

Il termine “festini bilaterali”, seppur coniato in tono scherzoso dalla stessa Lamborghini, ha subito catturato l’attenzione del pubblico e dei media, trasformandosi in un meme virale e in argomento di discussione anche tra i commentatori del Festival. Nel frattempo, la cantante stessa aveva già portato la questione alla luce pubblicamente chiedendo — con tono polemico e talvolta ironico — alle autorità locali e alla produzione di prendere provvedimenti per il rispetto del riposo degli artisti.

Secondo alcune ricostruzioni, la frustrazione di Elettra Lamborghini non è solo un vezzo da popstar, ma nasce da situazioni reali di rumore notturno che, seppure nell’ambito di eventi festivi e celebrazioni legate a Sanremo, possono effettivamente influenzare il benessere di chi partecipa alla manifestazione. Tuttavia, ad oggi non risultano segnalazioni ufficiali di altri artisti che abbiano sollevato problematiche analoghe, come ha riferito qualche amministratore locale ai media.

Il caso virale, fra ironia e realtà

Al di là dei toni ironici e dello humor social di Elettra Lamborghini, questo episodio sui “festini bilaterali” evidenzia un fenomeno frequente nei grandi eventi: la difficoltà di conciliare nightlife e riposo, soprattutto in contesti dove la concentrazione di attività notturne è elevata.

Sanremo, con i suoi locali, eventi collaterali e party post-serata, rappresenta uno di questi casi in cui la vibrazione della musica non si limita alle esibizioni televisive ma si estende alla vita notturna della città, spesso animata da pubblico, artisti e addetti ai lavori.

La vicenda, raccontata con il tono schietto e a tratti comico da Elettra, ha così prodotto una narrazione simpatica e allo stesso tempo curiosa attorno alla sua esperienza al Festival, diventando una delle storie più condivise e memetiche dell’edizione 2026, l’ultima condotta da Carlo Conti.