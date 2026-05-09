Il campeggio è una delle forma di vacanza che sta diventando più di moda. Ma si può fare in molti modi diversi, in un van poco accessoriato perdendosi nella natura, oppure in strutture super lussuose con tende glamping che sembrano regge. Ma chi ha mai pensato di poter campeggiare in un elicottero? Sembra un sogno, eppure è realtà. Al North Yorkshire Water Park, in Inghilterra, si può soggiornare all’interno di alcuni Sea King super accoglienti.

L’offerta di soggiorni negli elicotteri da campeggio

Due elicotteri RAF in pensione sono stati trasformati in splendide tende glamping e stanno già accogliendo persone che vogliono soggiornare in uno dei più grandi parchi acquatici del Regno Unito.

I due velivoli Sea King gialli si trovano infatti nel North Yorkshire Water Park, a Wykeham Lakes, vicino a Scarborough. La curiosità è che questi mezzi hanno trovato nuova vita dopo una lunga carriera al servizio del Paese, usati per i salvataggi delle persone.

In realtà i due elicotteri riadattati per il campeggio, non sono una novità in Gran Bretagna. Già altri quattro Sea King sarebbero stati trasformati in alloggi abitabili.

Gli interni di questi velivoli, originariamente progettati per ospitare piloti e personale di soccorso in volo, sono stati completamente ristrutturati e trasformati in stanze con un letto matrimoniale, letti a castello e una cucina attrezzata con forno a microonde, tostapane, bollitore e frigorifero.

Alcune parti della cabina di pilotaggio, inclusi i comandi e gli interruttori, sono ancora intatte e inserite in quella che è ora la zona pranzo.

La porta scorrevole è l’accesso principale all’originale alloggio e, una volta aperta, conduce a una piattaforma di atterraggio in ghiaia con un tavolo da picnic.

La nuova vita degli elicotteri RAF e il costo del soggiorno

Il parco acquatico in cui si trovano gli elicotteri ha affermato che questi velivoli offrono un’esperienza “unica e memorabile” per soggiorni pensati per coppie e famiglie.

Gli elicotteri furono originariamente costruiti per la RAF per le operazioni di ricerca e soccorso. Si tratta dello ZE369 e dell’XZ589, entrambi hanno prestato servizio per decenni in prima linea nelle missioni di salvataggio in tutto il Regno Unito, effettuando audaci operazioni di soccorso in qualsiasi condizione meteorologica.

Le unità sono state rese prenotabili da venerdì 1° maggio: le prime quattro settimane sono già al completo, secondo Airbnb. I prezzi partono da 130 sterline a notte.

James Whitehead, responsabile operativo del North Yorkshire Water Park, si è detto incredibilmente entusiasta “di dare il benvenuto alle nuove unità glamping a forma di elicottero Sea King nella nostra offerta di soggiorni in loco. Entrambi gli elicotteri hanno una storia straordinaria, avendo trascorso decenni a svolgere missioni di ricerca e salvataggio in tutto il Regno Unito. Per noi era importante preservare il più possibile il carattere e il fascino originali, trasformandoli al contempo in un luogo accogliente dove rilassarsi dopo una giornata di divertimento”.

Il North Yorkshire Water Park è uno dei parchi acquatici più grandi del Regno Unito, con una superficie di ben 250 acri dove si possono fare diversi tipi di avventure all’aria aperta tra gonfiabili, laghi per kayak, paddleboard e nuoto in acque libere.