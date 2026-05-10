A pochi secondi dal decollo, il motore smette improvvisamente di funzionare e l’elicottero è costretto a un atterraggio d’emergenza. È successo in Messico, nello stato di Sinaloa, dove un velivolo della Marina militare messicana è stato protagonista di un incidente che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Le immagini del mezzo avvolto dalle fiamme hanno rapidamente fatto il giro dei social, attirando l’attenzione di migliaia di utenti. Nonostante i gravi danni riportati dall’aeromobile, nessuno dei membri dell’equipaggio è rimasto ferito. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le cause del guasto che ha provocato la perdita di potenza subito dopo il decollo.

L’incredibile atterraggio dell’elicottero in fiamme

L’incidente è avvenuto il 4 maggio nei pressi di Mazatlán. Secondo le prime ricostruzioni, l’elicottero della Marina messicana era appena partito per una missione di routine quando qualcosa è andato storto. Dopo pochi istanti dal decollo si vede una fiammata che proviene dal motore. La circostanza ha costretto i piloti a tentare un atterraggio d’emergenza estremamente delicato.

Le immagini diffuse online mostrano il velivolo gravemente danneggiato dopo l’impatto con il terreno. Nonostante la situazione critica e il rischio elevatissimo, l’equipaggio è riuscito a salvarsi senza riportare ferite. Un dettaglio che ha colpito molti utenti sui social, dove il video dell’atterraggio è diventato rapidamente virale. Gli investigatori dovranno stabilire se il problema sia stato causato da un guasto meccanico, da un errore tecnico o da altri fattori legati al velivolo.

L’elicottero che ha preso fuoco è il Mil Mi-17: quanto costa

Il velivolo coinvolto nell’incidente è un Mil Mi-17, uno degli elicotteri più conosciuti e utilizzati al mondo sia in ambito militare che civile. Progettato originariamente in Unione Sovietica e ancora oggi prodotto in Russia, il Mi-17 è considerato un mezzo particolarmente versatile grazie alla sua capacità di operare anche in condizioni climatiche difficili.

Questo modello viene utilizzato per numerose tipologie di missioni: dal trasporto di truppe alle evacuazioni mediche, passando per operazioni di soccorso e interventi armati. Dal punto di vista tecnico, il Mil Mi-17 può trasportare fino a 30 soldati oppure circa 4.000 chilogrammi di carico utile. L’elicottero raggiunge una velocità massima di circa 250 chilometri orari e può operare fino a un’altitudine di 6.000 metri.

A renderlo particolarmente affidabile sono anche i due motori turboshaft di cui è dotato, progettati per garantire elevate prestazioni anche in presenza di carichi pesanti. Proprio per queste caratteristiche il Mi-17 viene utilizzato da numerosi eserciti e organizzazioni in diverse parti del mondo.

Anche il costo del velivolo varia notevolmente in base alla configurazione e all’equipaggiamento installato. Un modello usato può avere un prezzo intorno ai 5 milioni di dollari, mentre le versioni nuove e complete di sistemi avanzati possono superare i 20 milioni di dollari. A incidere sul prezzo finale sono diversi fattori, tra cui la presenza di avionica moderna, armamenti specifici e lo stato generale del mezzo. Il grave incidente avvenuto in Messico dimostra quanto anche i velivoli considerati robusti e affidabili possano andare incontro a problemi improvvisi, soprattutto durante fasi delicate come il decollo.