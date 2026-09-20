Un elicottero utilizzato per l’addestramento al volo si è schiantato il 23 maggio 2026 all’aeroporto regionale di Cedar City, nella contea di Iron, nello Utah. A bordo si trovavano un istruttore di volo e uno studente, entrambi rimasti feriti in modo lieve. Le immagini dell’incidente, registrate da una telecamera di sicurezza dell’aeroporto e diffuse solo di recente, sono state pubblicate nel fascicolo dell’indagine del National Transportation Safety Board, l’ente statunitense che si occupa delle investigazioni sugli incidenti nei trasporti.

Il momento dello schianto ripreso dalla telecamera

L’incidente è avvenuto durante una fase di addestramento che prevedeva operazioni in volo stazionario. Nel filmato si vede l’elicottero mentre si trova a bassa quota e procede lentamente in prossimità della pista di rullaggio. In pochi istanti, però, il velivolo perde stabilità.

Secondo la ricostruzione dell’Ntsb, l’istruttore stava intervenendo sul comando del governatore del motore, un dispositivo che contribuisce a mantenere il regime di rotazione desiderato del rotore. Durante questa operazione, il pilota non è riuscito a mantenere il controllo dell’elicottero.

Il velivolo ha iniziato a perdere quota, fino a colpire il terreno. Dopo il primo impatto, l’elicottero è nuovamente salito per poi ruotare violentemente e ricadere. Nel corso della sequenza, una parte della coda è stata danneggiata e l’elicottero ha riportato danni significativi prima di fermarsi vicino alla pista di rullaggio.

I due occupanti sono stati portati in ospedale

Nonostante la dinamica dell’incidente e i danni riportati dal velivolo, le conseguenze per le due persone a bordo sono state limitate. L’istruttore e lo studente sono stati trasportati in ospedale con ferite non gravi.

Le autorità locali avevano riferito già nelle ore successive allo schianto che nessun’altra persona era rimasta coinvolta e che non erano stati registrati danni ad altre proprietà. Il dipartimento di polizia di Cedar City aveva però confermato che l’elicottero aveva subito danni considerevoli.

L’aeromobile era collegato alle attività della Southern Utah University, che dispone di programmi di formazione aeronautica. L’incidente è stato quindi oggetto di un’indagine da parte delle autorità federali statunitensi.

Cosa ha accertato l’Ntsb

Il fascicolo relativo all’incidente dell’elicottero che si è schiantato durante un addestramento nello Utah, identificato dall’NTSB con il numero WPR26LA199, è stato aperto a giugno di quest’anno. La documentazione è stata resa pubblica il 3 settembre, quando sul sito dell’ente sono stati caricati anche il video e diversi documenti relativi all’indagine.

Gli accertamenti hanno successivamente chiarito un aspetto importante della dinamica. Secondo il rapporto, l’incidente non sarebbe stato provocato da un guasto meccanico dell’elicottero. La causa individuata è invece legata alla perdita di controllo da parte dell’istruttore mentre cercava di modificare la regolazione del governor durante le operazioni di hovering.

Prima dell’incidente, il pilota aveva notato che il regime di rotazione del motore era arrivato al 104%, un valore superiore a quello sperimentato in precedenza. L’istruttore aveva quindi raggiunto il comando montato sulla leva del collettivo del sedile destro. Durante questa operazione, il controllo dell’elicottero è venuto meno.

Un video che documenta pochi secondi decisivi

Le immagini permettono di osservare direttamente la rapidità con cui la situazione è precipitata, letteralmente. Da una fase apparentemente normale di volo stazionario, l’elicottero passa in pochi secondi a una sequenza caratterizzata da perdita di controllo, rotazione e impatto con il terreno.

Il video è stato inserito nel fascicolo investigativo federale insieme alle dichiarazioni dei soggetti coinvolti e di alcuni testimoni. Il database dell’Ntsb indica complessivamente sei elementi nel dossier dell’incidente, tra cui il rapporto dell’equipaggio, le fotografie, il filmato e le dichiarazioni del pilota, dello studente e dei testimoni.

L’incidente di Cedar City mostra così come, durante un volo di addestramento, una manovra effettuata a bassa quota possa trasformarsi rapidamente in una situazione di emergenza. In questo caso, tuttavia, l’intervento dei soccorsi e la dinamica dell’impatto hanno consentito all’istruttore e allo studente di sopravvivere con ferite lievi.