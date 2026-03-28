Un terribile incidente è avvenuto in Sudafrica. Un elicottero si è schiantato contro una montagna mentre tentava di spegnere un incendio, il pilota del velivolo è sopravvissuto miracolosamente all’impatto. Dall’inizio del 2026, Cape Town e la provincia del Western Cape stanno affrontano una delle peggiori stagioni di incendi del decennio, con oltre 132.000 ettari bruciati e richieste di interventi.

L’elicottero si schianta contro la montagna

Il 25 marzo 2026 un elicottero è precipitato sui pendii sopra Hout Bay e Constantia Nek a Città del Capo, in Sudafrica.

Il velivolo faceva parte delle squadre di soccorso che stavano tentando di spegnere un incendio che si stava propagando rapidamente tra la vegetazione. Il rogo era scoppiato il pomeriggio precedente, bruciando velocemente il fianco della montagna.

Per tenere sotto controllo le fiamme si era reso necessario un intervento di emergenza su vasta scala.

I vigili del fuoco si sono precipitati sul posto con diversi mezzi e autobotti, mentre una squadra di gestione delle emergenze è stata dispiegata per coordinare gli sforzi.

A terra, decine di membri delle squadre hanno lavorato per contenere le fiamme, mentre elicotteri e un aereo da ricognizione combattevano l’incendio dall’alto.

Ma mentre le squadre aeree riprendevano le operazioni di lancio di acqua per controllare i focolai, alimentati dai forti venti della notte, si è verificato il disastro.

Un filmato girato da un residente della zona mostra l’elicottero che vola a bassa quota lungo la montagna poco prima che una delle sue pale colpisca il terreno. Il velivolo si è poi schiantato sul pendio sottostante.

Il pilota salvo per miracolo

Le autorità hanno confermato che l’elicottero, noleggiato per supportare le operazioni antincendio, ha colpito le scogliere con il rotore principale.

Le squadre di soccorso sono state immediatamente inviate sul luogo dell’incidente, con i tecnici impegnati a scalare il ripido pendio montuoso per raggiungere il relitto.

Incredibilmente, il pilota, che era l’unica persona a bordo, è riuscito a uscire dall’elicottero ed è sopravvissuto allo schianto. È stato soccorso sul posto prima di essere trasportato in ospedale, da cui è stato successivamente dimesso.

Le autorità hanno messo in sicurezza il luogo dell’incidente mentre gli investigatori aeronautici venivano chiamati per determinare con precisione le cause dell’accaduto.

Gli incendi in Sudafrica

La stagione degli incendi 2025/26 è ufficialmente la peggiore dal 2015. Il Consiglio dei Ministri provinciale ha richiesto una dichiarazione di disastro al Centro Nazionale di Gestione dei Disastri. Tra il 1° dicembre 2025 e l’11 gennaio 2026, sono stati spesi oltre 19 milioni per la lotta antincendio (16 milioni solo per risorse aeree). Il periodo dei roghi dovrebbe estendersi fino a maggio 2026.

Gli esperti climatici descrivono questa stagione degli incendi come il risultato di “una rara convergenza di condizioni climatiche” che ha creato, nelle parole di Neville Sweijd dell’Università di Stellenbosch, “tutti gli ingredienti giusti per una stagione degli incendi eccezionale”.

I fattori che stanno dando origine ai roghi sono elevati carichi di combustibile, ovvero la stagione umida ha prodotto abbondante crescita vegetale, ora secca e pronta a bruciare; venti forti persistenti con raffiche fino a 50–80 km/h che bloccano le risorse aeree e diffondono rapidamente le fiamme; espansione dell’interfaccia urbano-selvaggio, cioè più attività umana vicino alle aree soggette a incendi aumenta il rischio di innesco.