Jude Verret della Stinger Exterminating ha pubblicato un video virale in cui mostra come elimina le vespe da un gigantesco nido nel Sud della Louisiana. L’operazione, piuttosto spaventosa per noi profani, è ordinaria amministrazione per uno specialista, anche se viene effettuata in maniera non troppo canonica nel filmato che sta girando sul web.

Credit: Jude Verret – Stinger Exterminating via ViralHog