Il caso Elisa Claps è stato a lungo un mistero. I resti della ragazza, scomparsa nel 1993, sono stati ritrovati quasi venti anni dopo, nel 2010, nel sottotetto di una chiesa. L’assassino, Daniele Restivo, è stato condannato, ma l’indagine due anni fa è stata riaperta. Lo ha rivelato Gildo, il fratello della vittima. Si cercano i complici che avrebbero coperto l’autore del delitto.

Il colpo di scena dopo 33 anni sul caso Claps

Durante l’ultima puntata di “Chi l’ha visto?”, è intervenuto Gildo Claps, il fratello di Elisa. L’uomo ha rivelato un colpo di scena. “Da due anni la Procura di Potenza ha riaperto con coraggio le indagini sul ritrovamento del corpo e sulle complicità”, ha rivelato.

Insieme alla madre Filomena Iemma, Gildo ha sottolineato “la forza” e “il coraggio” della Procura potentina nel riaprire il caso.

“È un’indagine difficile, complessa, però – ha aggiunto – siamo ottimisti. E credo che sia un bel segnale anche per le tante famiglie i cui casi sono ormai sepolti: non disperate mai”.

A trentatré anni dalla scomparsa della sedicenne di Potenza, la Procura di Potenza è tornata a lavorare su uno dei nodi mai davvero sciolti del caso, ovvero che cosa è accadduto nei diciassette anni trascorsi tra il 12 settembre 1993, giorno della sparizione, e il marzo 2010, quando i resti della ragazza furono ritrovati nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità.

La nuova attività investigativa punterebbe in particolare ad analizzare il ritrovamento del corpo e soprattutto le possibili complicità.

Il caso Elisa Claps

Elisa Claps è scomparsa all’età di 16 anni il 12 settembre 1993, dopo essere entrata nella chiesa della Santissima Trinità. La famiglia, per anni, ha indicato come sospettato Danilo Restivo, un ragazzo all’epoca ventunenne che risultò essere l’ultima persona ad aver visto Elisa prima della scomparsa.

Il giovane agli inquirenti diede una ricostruzione dei propri spostamenti dopo l’incontro che fece sorgere alcuni sospetti. Alcune ore dopo la sparizione diella ragazza, inoltre, Restivo si presentò con gli abiti insanguinati al Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino per farsi medicare un taglio alla mano, raccontando ai medici d’essersi ferito in seguito a una caduta accidentale.

Gli investigatori scoprirono che Restivo aveva l’abitudine d’importunare le ragazze delle quali s’invaghiva, effettuando spesso telefonate mute nelle quali si sentiva la colonna sonora del film Profondo rosso o il brano Per Elisa di Ludwig Van Beethoven. Un’altra abitudine di Restivo era quella di tagliare di nascosto ciocche di capelli a giovani donne con un paio di forbici che portava sempre con sé.

Il 17 marzo 2010 i resti di Elisa Claps vennero ritrovati in fondo al sottotetto della chiesa potentina della Santissima Trinità, dove la ragazza era stata il giorno della scomparsa. Il cadavere fu scoperto per caso da alcuni operai durante lavori di ristrutturazione per infiltrazioni d’acqua.

Il 19 maggio 2010 Restivo, nel frattempo trasferitosi a Bournemouth, in Inghilterra, venne fermato dalla polizia e accusato del brutale assassinio dell’allora sua vicina di casa Heather Barnett, avvenuto nel 2002. Per l’omicidio l’uomo sta scontando una pena di “almeno 40 anni” inflitta da un corte britannica. A cui si aggiunge quella a 30 anni per l’omicidio di Elisa Claps decisa dalla corte di Appello di Salerno nel 2013.

L’indagine della Procura di Potenza avrebbe l’obiettivo di individuare eventuali persone che abbiano coperto l’autore del delitto della sedicenne, omesso informazioni o reso false testimonianze e che quindi siano state complici nel nascondere dettagli che avrebbero permesso di capire cos’era successo il 12 settembre 1993.