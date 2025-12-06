VIDEO
INTRATTENIMENTO 06 DICEMBRE 2025

Emanuel Lo ballerino, coreografo e grande amore di Giorgia

Emanuel Lo, nome d’arte di Emanuele Lo Iacono, è nato l’11 luglio 1979 a Roma. Fin da bambino ha mostrato una forte passione per la musica e per la danza: a soli 10 anni, infatti, ha iniziato a studiare strumenti come chitarra e pianoforte. Parallelamente si è avvicinato al ballo, segnando così i primi passi di una carriera che lo avrebbe portato lontano.

Negli anni Novanta ha fatto il suo debutto come ballerino e aiuto-coreografo in vari programmi televisivi di Rai e Mediaset, grazie ai quali ha cominciato a farsi conoscere. Le sue doti lo hanno portato anche all’estero: nel corso della carriera ha accompagnato artisti internazionali durante tournée e spettacoli, calcando palchi importanti e accumulando esperienze di grande rilievo.

La carriera di Emanuel Lo: danza, coreografie, televisione e creatività

La carriera di Emanuel Lo è diversa e variegata: attraversa danza, musica, coreografia e televisione. Nel 2010 ha curato le coreografie per X Factor (ultima edizione targata Rai), rappresentando un passaggio che lo ha portato sotto i riflettori come uno dei coreografi più richiesti.

Nel 2016 ha fatto il suo ingresso ad Amici di Maria De Filippi come giudice di hip-hop e, a partire dal 2022, è diventato uno dei maestri di danza del programma – al fianco di Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e tanti altri esponenti del mondo dello spettacolo contemporaneo – confermando il suo ruolo centrale nell’ambito televisivo italiano della danza.

Emanuel ha coltivato anche la passione per musica: nel 2007 ha debuttato come cantante con il singolo “Woofer” (in collaborazione con il rapper Tormento) e due anni dopo ha pubblicato l’album “Cambio tutto”. Dal 2011 poi ha iniziato a occuparsi anche di regia di videoclip musicali, per lui e per altri artisti: un’ulteriore testimonianza di quanto la sua creatività sia a 360 gradi e non conosca confini.

Vita privata: l’amore lungo quasi due decenni con Giorgia

La storia d’amore tra Emanuel Lo e Giorgia è iniziata fra il 2003 e il 2004, quando lui faceva parte del corpo di ballo dei suoi tour. È stato un vero e proprio “colpo di fulmine”, come lo stesso coreografo ha raccontato in varie interviste. Nonostante la notorietà di entrambi, la coppia ha sempre cercato di mantenere la riservatezza. Nel 2010 è nato Samuel, che rappresenta un punto saldo nella loro relazione.

Emanuel e Giorgia hanno avuto momenti di crisi — come dichiarato dallo stesso coreografo — e a un certo punto si sono allontanati per circa un anno. Poi però sono tornati insieme, come se il legame non si fosse mai spezzato. Oggi parlano dell’amore con equilibrio, quotidianità e consapevolezza, alternando lavoro e vita privata. Come ha detto Emanuel Lo, non si considerano una “coppia perfetta”, ma valorizzano la normalità: lui fa la spesa, lei cucina. Al centro ci sono l’amore, la fiducia, e la libertà di essere se stessi, anche al riparo dai riflettori.

Emanuele Lo Iacono, questo il suo nome all’anagrafe, è un perfetto esempio di artista a tutto tondo: danza, musica, coreografia, regia. Non si è limitato a eccellere in un campo: ha costruito una carriera flessibile, resistente, fatta di evoluzione continua. Il fatto di aver saputo reinventarsi lo rende un talento raro nel panorama dello spettacolo italiano.

Emanuel Lo ballerino, coreografo e grande amore di Giorgia
