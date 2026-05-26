L’Istat nel 2026 ha compiuto 100 anni e, per l’occasione, è stata coniata una particolare e unica moneta da 5 euro. A realizzarla è stato l’Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato ed è un oggetto da collezione che vale molto più del suo valore nominale. La moneta per il centenario dell’Istituto Nazionale di Statistica fa parte della Collezione Numismatica 2026, il programma annuale con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite l’IPZS, celebra la storia, la cultura e le eccellenze italiane in metallo prezioso.

Come fare per avere la nuova moneta da 5 euro del centenario ISTAT?

Essendo un oggetto da collezione, ovviamente sono stati coniati pochi pezzi della particolare moneta da 5 euro. Ne esistono solo quattromila pezzi ed è possibile acquistarne uno o più sul sito ufficiale dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato.

Il valore di mercato è appunto molto più alto di quello nominale, il costo è di 85 euro. Essendo emessa dallo Stato ha corso legale.

Tra le altre uscite della Collezione Numismatica 2026 ci sono anche le prime monete da 2 euro dedicate al 200° anniversario della nascita di Carlo Collodi con il suo Pinocchio, e all’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia.

A Pinocchio è dedicata anche una speciale moneta a oblò, concepita per contenere al suo interno la moneta da 2 euro. E, forse le più originali sono una moneta dedicata al Cornetto Algida e una da un chilo d’argento raffigurante il Colosseo.

Com’è fatta la moneta da 5 euro per i 100 anni dell’ISTAT?

La moneta da 5 euro per i 100 anni dell’ISTAT è coniata in argento 925%, in versione Fior di Conio, con una tiratura limitata appunto a soli 4mila esemplari.

Sulla parte superiore campeggia il palazzo sede dell’Istat e la scritta “Repubblica Italiana”, con il nome dell’autrice del progetto, Silvia Petrassi. La moneta è stata infatti progettata dall’incisora e coniata nelle Officine della Zecca dello Stato.

Sul rovescio della moneta: al centro il logo del centesimo Anniversario della fondazione dell’ISTAT con le due date “1926” e “2026”, rispettivamente, anno della fondazione dell’Istituto e anno di emissione della moneta. Nel giro, in alto, la scritta “NVMERVS REIPVBLICAE FVNDAMENTVM”. Sulla sinistra, in basso, il valore nominale “5 EURO”. Sulla destra la “R” identificativa della Zecca di Roma. In basso un istogramma con i diversi anni che hanno interessato il censimento della popolazione.

I prestigiosi 5 euro sono stati realizzati come omaggio a un’istituzione che, dal 1926 a oggi, accompagna l’evoluzione dell’Italia, offrendo uno strumento essenziale per comprendere i cambiamenti demografici, economici e culturali della collettività. La moneta traduce questo patrimonio in un racconto visivo che unisce rigore e simbolo, rendendo tangibile il valore pubblico della statistica.

In vendita online dall’11 marzo 2026, la moneta può essere spedita anche all’estero. Ha un diametro di 32 millimetro e un peso di 18 grammi. Viene inviata all’interno di un elegante astuccio nero. Sul sito dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato si legge che la moneta è in vendita anche presso il punto vendita Spazio Verdi di Roma, in Piazza G. Verdi 1. Si tratta di un oggetto esclusivo che celebra la storia e l’evoluzione dell’Italia omaggiando il centenario dell’istituto di statistica.