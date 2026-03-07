Un video inquietante arriva da Bali, in Indonesia, dopo un alluvione. Nelle immagini si vede un pitone circolare tranquillamente per le strade allagate di una città. Le autorità hanno invitato i residenti e i turisti a non circolare o camminare in giro a causa dei rischi per la sicurezza che consistono anche in possibili incontri con animali pericolosi che, solitamente, restano nelle foreste.

L’enorme pitone in strada a Bali

Il 24 febbraio 2026 è stato girato un video che mostra un enorme pitone strisciare nelle strade allagate di una città a Bali, in Indonesia. L’isola è stata colpita da forti piogge e i serpenti possono essere trascinati anche molto lontano dal loro habitat dalle acque alluvionali.

Le immagini del pitone sono state riprese dai balconi delle persone che hanno assistito alla scena dall’alto. Nel video si sentono voci spaventate e grida.

Le autorità locali hanno esortato sia i residenti che i turisti a evitare di camminare o guidare nelle strade allagate a causa dei rischi per la sicurezza. Per fortuna non sono stati segnalati morsi di serpenti, ma la situazione ha generato panico tra chi si trovava sul posto.

L’esemplare era lungo quasi cinque metri e sembra si trattasse di un pitone reticolato (Malayopython reticulatus), tra le specie più grandi al mondo presente a Bali insieme al Pitone birmano.

L’alluvione a Bali

A fine febbraio una delle destinazioni turistiche più iconiche dell’Indonesia ha affrontando una grave emergenza climatica. Negli ultimi giorni del mese, l’isola è stata flagellata da piogge incessanti e torrenziali che hanno provocato inondazioni diffuse.

Numerose strade e arterie di collegamento sono state completamente sommerse dall’acqua, ciò ha causato significativi disagi alla circolazione locale e ai turisti presenti e problemi di sicurezza.

In alcune zone di Kuta, le acque alluvionali hanno raggiunto oltre 1,5 metri, lasciando molti residenti intrappolati nelle loro case, secondo quanto riferito dalle autorità. Le squadre di ricerca e soccorso dell’isola indonesiana hanno setacciato le zone gravemente colpite, evacuando i residenti bloccati con gommoni.

Anche diverse pensioni e ville nelle zone di Kuta, Legian, Seminyak e Canggu sono state colpite dall’alluvione, costringendo molti turisti a trasferirsi in alloggi più sicuri.

Cosa sono i pitoni reticolati e quanto sono pericolosi

Il pitone reticolato è un grande serpente diffuso nell’Asia sud-orientale. È la specie più lunga del mondo, raggiungendo in media i 6 metri, con rari casi di esemplari che superano i 7 metri. In termini di grandezza, è secondo solo all’anaconda verde, la specie più pesante e massiccia di tutti i serpenti.

Il pitone reticolato è piuttosto sottile, con il capo grosso, spianato e staccato molto chiaramente dal collo. È un abile nuotatore e arrampicatore, ma passa più tempo a terra che in acqua, allontanandosi di rado dalla sua tana.

Vive in zone umide come le foreste pluviali e, alle volte, si avvicina ai centri abitati attraverso i canali e le vie d’acqua, dove facilmente trova disponibili le prede più comuni di questi ambienti, i ratti.

Il pitone reticolato si nutre di una grande varietà di prede, che spaziano dal topo all’antilope, passando per uccelli, sauri, serpenti, rane, grossi pesci e perfino coccodrilli fino a una certa taglia. Raramente in Indonesia è capitato che divorassero anche persone.