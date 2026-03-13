Ci sono momenti nello spettacolo che vanno oltre la musica e diventano pura emozione. È quello che è accaduto il 25 gennaio 2026 durante una delle date romane dell’“Orazero Tour” di Renato Zero, quando il cantautore ha deciso di interrompere il concerto per un gesto che ha colpito profondamente il pubblico presente. Un attimo improvviso, autentico, che racconta più di mille parole il legame tra due protagonisti della cultura e dello spettacolo italiano: Renato Zero ed Enrica Bonaccorti.

Pochi giorni dopo quel momento, la scomparsa della conduttrice e autrice televisiva ha riportato alla memoria quella scena diventata simbolica. Bonaccorti è morta il 12 marzo all’età di 76 anni dopo una lunga malattia, lasciando un segno profondo nella televisione italiana e nel cuore di tanti colleghi e spettatori.

Renato Zero ha fermato un suo concerto per darle un abbraccio

Durante la seconda tappa romana dell’“Orazero Tour”, al Palalottomatica, Renato Zero ha regalato al pubblico un momento carico di significato. Nel pieno dello spettacolo, il cantante ha improvvisamente fermato la musica e si è rivolto ai fan con poche parole semplici ma intense: ha spiegato di dover scendere tra il pubblico per abbracciare una persona speciale.

Quella persona era Enrica Bonaccorti, seduta tra gli spettatori insieme alla figlia Verdiana. Zero l’ha raggiunta tra le file della platea e i due si sono stretti in un lungo abbraccio che ha commosso tutto il palazzetto. Un gesto spontaneo, che raccontava un legame nato tanti anni prima e mai davvero interrotto.

Per molti fan è stato uno dei momenti più toccanti della serata. Non solo per l’affetto evidente tra i due, ma anche perché dietro quell’abbraccio si nascondeva una storia lunga decenni, fatta di amore giovanile, sogni condivisi e un’amicizia che ha resistito al tempo.

Dopo la morte della conduttrice, quel ricordo è tornato a circolare tra fan e appassionati dello spettacolo italiano, diventando una testimonianza della stima e dell’affetto che legavano Renato Zero ed Enrica Bonaccorti da oltre mezzo secolo.

Con lei è nato uno stile di conduzione televisivo, sempre garbato, composto, attento e professionale. Indimenticabile il suo sfogo durante la truffa del tabellone, diventato un pezzo di storia popolare e viralissimo ancora oggi.

Enrica Bonaccorti e Renato Zero, prima l’amore poi una profonda amicizia

La storia tra Enrica Bonaccorti e Renato Zero affonda le radici nella Roma degli anni Settanta, quando entrambi erano giovani artisti in cerca della loro strada. I due si conobbero a Piazza Navona, che all’epoca era un punto di ritrovo per tanti aspiranti artisti e sognatori. Bonaccorti l’ha spesso descritta come una sorta di “ufficio a cielo aperto”, il luogo dove si passavano le giornate tra progetti, spettacoli improvvisati e grandi speranze.

In quel periodo tra i due nacque anche una relazione sentimentale. Bonaccorti rimase affascinata dalla personalità e dall’energia creativa di Renato Zero, che allora muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo. Lei lo accompagnava spesso agli spettacoli con la vecchia Fiat 500 della madre, cercando di proteggerlo e sostenerlo in un ambiente che non sempre era pronto ad accogliere il suo stile eccentrico.

In alcune occasioni si divertiva perfino a improvvisarsi sua manager, presentandolo ai locali e agli organizzatori di spettacoli. Erano anni fatti di cabaret, piccoli palchi e tante serate passate a immaginare un futuro nel mondo della musica e della televisione.

Il rapporto sentimentale con il tempo si trasformò, ma non scomparve. Al posto dell’amore rimase un legame profondo fatto di affetto e complicità. Bonaccorti stessa aveva raccontato con ironia e tenerezza alcuni momenti di quel periodo, ricordando i lunghi dialoghi passati chiusi in macchina a parlare di sogni e progetti.