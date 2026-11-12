L’ipotesi di un ritorno a Mediaset per Enrico Mentana sembrava aver riacceso le attenzioni sul futuro professionale del giornalista, soprattutto dopo le parole di apertura pronunciate da Pier Silvio Berlusconi che ha dichiarato che per il direttore del Tg di La7 le porte dell’azienda sarebbero rimaste sempre aperte. Una possibilità che, almeno per il momento, sembra però essere stata esclusa dallo stesso Mentana.

Cosa ha risposto Enrico Mentana a Pier Silvio Berlusconi

La possibilità di rivedere Enrico Mentana negli studi di Mediaset era emersa dopo le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi, che l’11 novembre aveva commentato pubblicamente l’annunciato addio del giornalista a La7. Durante un incontro con la stampa a Cologno Monzese, l’amministratore delegato di MFE aveva espresso parole di stima nei suoi confronti, lasciando aperta la possibilità di una collaborazione.

“A Enrico Mentana dico che le porte di Mediaset sono sempre aperte. Qui Mentana è il benvenuto”, aveva dichiarato. Un’apertura che aveva inevitabilmente alimentato le indiscrezioni su un possibile ritorno del giornalista nell’azienda televisiva.

La risposta del diretto interessato non si è fatta attendere. Nella tarda serata dello stesso giorno, l’ex direttore ha condiviso sui social una fotografia accompagnata da un messaggio dedicato proprio alla sua esperienza al Tg5. “Era come oggi l’11/11, unico giorno a cifra unica del calendario, quando salutai per l’ultima volta gli spettatori del Tg5. Un congedo definitivo, perché la storia va solo in avanti”, ha scritto.

Il riferimento è all’11 novembre 2004, giorno in cui lasciò la direzione del telegiornale di Canale 5 dopo quasi tredici anni. Il messaggio sembra quindi escludere un ritorno a Mediaset, nonostante l’invito ricevuto dai vertici del gruppo. Una presa di posizione che arriva anche dopo l’annuncio del 24 ottobre, quando Mentana aveva comunicato che il 23 dicembre sarà il suo ultimo giorno alla guida del Tg di La7. In quell’occasione aveva spiegato di voler trascorrere il Natale in famiglia, senza però anticipare quale sarebbe stato il suo futuro professionale.

La carriera di Enrico Mentana: dove andrà dopo La7

Nato a Milano il 15 gennaio 1955, Enrico Mentana è uno dei volti più conosciuti del giornalismo televisivo italiano. La sua carriera inizia nel 1980, quando entra in Rai nella redazione Esteri del Tg1. In pochi anni diventa inviato e conduttore, per poi assumere l’incarico di vicedirettore del Tg2 nel 1989.

Nel 1991 passa a Fininvest e l’anno successivo contribuisce alla fondazione del Tg5, diventandone il primo direttore. A soli 37 anni conduce la prima edizione del telegiornale, trasmessa il 13 gennaio 1992, dando vita a un’esperienza professionale destinata a segnare profondamente la sua carriera.

Rimane alla guida del Tg5 fino al novembre 2004, quando viene sostituito e successivamente nominato direttore editoriale di Mediaset. Nel 2005 avvia Matrix, programma di approfondimento politico e di attualità che conduce su Canale 5. Nel febbraio 2009, dopo un contrasto con l’azienda sulla gestione della programmazione informativa in occasione della morte di Eluana Englaro, presenta le dimissioni dalla direzione editoriale e lascia definitivamente il gruppo.

Nel 2010 approda a La7, dove assume la direzione del telegiornale e diventa uno dei principali punti di riferimento dell’informazione televisiva. Durante questi anni diventano celebri le sue lunghe dirette, conosciute come maratone Mentana, dedicate soprattutto alle elezioni e ai principali avvenimenti politici.

Nel 2018 fonda inoltre Open, quotidiano digitale pensato per avvicinare soprattutto le nuove generazioni al giornalismo. Ora, con l’uscita dal Tg di La7 fissata per il 23 dicembre 2026, si apre un nuovo capitolo professionale, ma non c’è ancora nessuna informazione su quale strada abbia deciso d’intraprendere Enrico Mentana.