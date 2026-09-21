L’estate astronomica sta per lasciare il posto all’autunno. Nel 2026 il passaggio avverrà mercoledì 23 settembre alle 2:05, ora italiana, quando si verificherà l’equinozio. Non si tratta quindi semplicemente di una data fissata sul calendario: il cambio di stagione corrisponde a un preciso momento astronomico, legato al movimento della Terra intorno al Sole e all’inclinazione del suo asse. L’equinozio di settembre è il momento in cui il Sole attraversa l’equatore celeste passando dall’emisfero settentrionale a quello meridionale. Nell’emisfero boreale, dove si trova anche l’Italia, questo passaggio segna l’inizio dell’autunno astronomico; nell’emisfero australe, invece, coincide con l’inizio della primavera. Ma perché si parla proprio del 23 settembre e non, come spesso si pensa, del 21? E che cosa cambia davvero dopo l’equinozio? Le risposte sono legate sia al calendario sia al modo in cui la Terra compie il suo viaggio intorno al Sole.

Perché l’equinozio 2026 è il 23 settembre

L’idea che l’autunno inizi sempre il 21 settembre è una semplificazione. L’equinozio può infatti verificarsi in date diverse, generalmente tra il 21 e il 24 settembre. Negli ultimi anni il 22 e il 23 sono le date più frequenti. Nel 2025, per esempio, l’equinozio si è verificato il 22 settembre, mentre nel 2026 sarà il 23 settembre alle 2:05.

Il motivo è da cercare nella differenza tra la durata dell’anno del nostro calendario e quella del tempo necessario alla Terra per completare il proprio ciclo orbitale. Un anno del calendario gregoriano dura 365 giorni, mentre il periodo legato al ritorno delle stagioni è leggermente più lungo. Questo piccolo scarto, accumulandosi nel tempo, fa sì che la posizione esatta dell’equinozio non coincida ogni anno con lo stesso giorno e con la stessa ora. Gli anni bisestili servono proprio a compensare in parte questa differenza.

Per questo motivo non c’è nulla di anomalo nel fatto che nel 2026 l’appuntamento cada il 23 settembre. Anzi, la data rientra pienamente nella normale variabilità del fenomeno.

Alle 2:05 del 23 settembre si verificherà dunque il momento preciso del passaggio. In termini semplici, il Sole attraverserà l’equatore celeste, cioè la proiezione nel cielo dell’equatore terrestre, spostandosi dall’emisfero celeste settentrionale verso quello meridionale. È questo evento, e non semplicemente il cambio di una casella sul calendario, a determinare l’inizio dell’autunno astronomico.

Cosa cambia dopo l’equinozio

Uno degli effetti più evidenti riguarda la durata delle giornate. Dopo il 23 settembre, nell’emisfero settentrionale le ore di luce cominciano progressivamente a diminuire, mentre quelle di buio aumentano. Il processo continuerà fino al solstizio d’inverno, previsto per il 21 dicembre 2026, quando si raggiungerà la giornata con la minore quantità di luce dell’anno.

Il termine “equinozio” deriva dal latino aequinoctium, collegato all’idea di una “notte uguale”. In effetti, intorno a questo periodo la durata del giorno e quella della notte sono molto simili. È però importante non interpretare questa definizione in modo troppo letterale: nel giorno esatto dell’equinozio le ore di luce e quelle di buio non sono necessariamente di 12 ore precise. A influire sono, tra le altre cose, la rifrazione dell’atmosfera e il fatto che il Sole non sia un punto luminoso ma abbia un disco visibile.

Il cambiamento sarà quindi graduale e diventerà sempre più evidente nelle settimane successive. Il Sole sorgerà ogni giorno un po’ più tardi e tramonterà progressivamente prima, riducendo la quantità complessiva di luce disponibile. È una conseguenza dell’inclinazione dell’asse terrestre e del movimento della Terra attorno al Sole, gli stessi fattori che determinano l’alternanza delle stagioni.

L’equinozio, inoltre, non significa che dal 23 settembre le temperature debbano improvvisamente diminuire. Il passaggio astronomico e quello meteorologico sono infatti due concetti diversi. L’autunno meteorologico, utilizzato per convenzione nelle statistiche climatiche, comincia il 1° settembre. Le temperature, invece, possono continuare a essere miti anche dopo l’inizio dell’autunno astronomico.

Il 23 settembre rappresenta dunque soprattutto un momento preciso nel percorso annuale della Terra: l’estate astronomica termina e comincia una nuova fase, caratterizzata da giornate via via più brevi e notti più lunghe. Un cambiamento che non avviene tutto in una volta, ma che giorno dopo giorno modifica il ritmo della luce fino all’arrivo dell’inverno.