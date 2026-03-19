La primavera è la stagione più amata dalla maggior parte delle persone. Le giornate si allungano, il sole torna a splendere, la natura si risveglia e le temperature smettono di essere rigide e fredde ma non sono ancora troppo afose come d’estate. Di solito tutti l’attendono e fanno il conto alla rovescia fino al 21 marzo, ma nel 2026 c’è un’eccezione: la data è anticipata al 20 marzo.

Quando arriva l’equinozio di primavera

Il 20 marzo 2026 alle 15:46 cade l’equinozio di primavera. In questo preciso momento si saluta l’inverno e si dà il bentornato alla bella stagione. Quest’anno l’evento è un po’ anticipato per un motivo specifico.

L’equinozio di primavera segna il momento in cui il Sole attraversa l’equatore celeste ed “entra” nell’emisfero boreale. In autunno, invece, avviene il contrario ovvero il passaggio nell’emisfero australe.

Gli equinozi sono due nel corso dell’anno, appunto di primavera e di autunno, e approssimativamente sono giornate equamente divise in 12 ore di luce e 12 ore di buio ovunque nel mondo.

Nella realtà, però, questo avviene nel giorno dell’equiluce che cade un po’ prima dell’equinozio nel nostro emisfero e un po’ dopo nell’emisfero sud.

L’equinozio di primavera può cadere tra il 19 e il 21 marzo. Dal 2008 arriva il 20 marzo e nel 2102 ritornerà la data del 21 marzo.

Anche l’equinozio di autunno, contrariamente a quanto si pensi, non ha una data fissa ma può arrivare tra il 21 e il 24 settembre. Nel 2026 sarà il 23 settembre alle 2:04 italiane.

Quest’anno arriva in “anticipo” rispetto all’anno scorso anche il ritorno dell’ora legale previsto in Italia domenica 29 marzo 2026 alle 2:00 di notte.

Cos’è l’equinozio di primavera

L’equinozio di primavera è appunto il momento in cui il Sole si trova sopra l’equatore terrestre e il giorno e la notte hanno quasi la stessa durata. Il termine deriva dal latino e significa “notte uguale” che sta a indicare proprio l’equilibrio tra luce e buio che si verifica in questo punto dell’orbita terrestre.

La data dell’evento non è fissa tutti gli anni perché il movimento della Terra intorno al Sole non coincide perfettamente con il nostro calendario. Per questo motivo l’equinozio può spostarsi di qualche ora o di un giorno da un anno all’altro.

In 365 giorni, la Terra percorre la sua orbita intorno al Sole mantenendo l’asse inclinato di circa 23,5 gradi. Questo fa sì che in alcuni periodi un emisfero riceva più luce e in altri meno.

Sia il giorno dell’equinozio di primavera che di quello di autunno, nessuno dei due emisferi è inclinato verso il Sole o nella direzione opposta. La luce arriva in modo quasi simmetrico e per questo il giorno e la notte hanno una durata molto simile.

È importante aggiungere il “quasi” poiché anche nel giorno dell’equinozio il giorno dura qualche minuto in più della notte a causa della rifrazione dell’atmosfera e del modo in cui astronomicamente si definiscono alba e tramonto.

L’equinozio di primavera, a marzo, è quello che segna l’ingresso nella stagione “luminosa”, l’equinozio di autunno, a settembre, si entra in quella più “buia”.