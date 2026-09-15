Un’eredità da circa 800mila euro lasciata a un solo nipote è sufficiente a dividere una famiglia. È quello che è successo a Modena, dove una donna di 80 anni, morta nel 2018, aveva deciso di destinare tutti i propri beni a un nipote di 30 anni.

La decisione aveva però lasciato fuori dal testamento gli altri familiari, che hanno deciso di contestare quelle ultime volontà. Al centro della causa è finito proprio il documento con cui la donna aveva disposto dell’intero patrimonio. Secondo i parenti, non sarebbe stato scritto autonomamente dall’anziana, ma realizzato con una sorta di “mano guidata” dal nipote beneficiario.

La vicenda è così arrivata in tribunale, dove perizie grafologiche, documentazione medica e testimonianze sono state esaminate per stabilire se quel testamento fosse davvero riconducibile alla donna.

L’eredità va tutta a un solo nipote e la famiglia gli fa causa: cosa è successo

Il punto centrale della controversia era l’autenticità del testamento olografo, cioè quello scritto direttamente a mano dalla persona che decide come distribuire i propri beni dopo la morte.

Gli altri familiari sostenevano che l’anziana non avesse materialmente scritto da sola il documento. A rendere plausibile, secondo la loro ricostruzione, questa ipotesi c’erano soprattutto i gravi problemi alla vista della donna, affetta da maculopatia essudativa. L’accusa era che il nipote, indicato come unico erede, avesse approfittato delle sue condizioni per influenzarne la scrittura e indirizzare così l’eredità a proprio favore.

Le richieste presentate in tribunale erano quindi particolarmente pesanti: contestare l’autenticità della grafia, dichiarare invalido il testamento e procedere con la successione legittima secondo la legge.

La vicenda, però, ha preso un’altra direzione. I giudici hanno infatti ritenuto autentico il documento, anche sulla base di una perizia grafologica. L’esperto incaricato ha confrontato la grafia presente sul testamento con altri documenti sicuramente riconducibili alla donna, rilevando numerosi elementi coincidenti e nessuna differenza significativa.

L’esame ha portato alla conclusione che testo, data e firma fossero stati scritti dalla stessa mano. Anche la data indicata sul documento è stata considerata verosimile.

Un altro elemento importante è arrivato dalla documentazione sanitaria. I giudici hanno osservato che nelle cartelle cliniche dell’anziana non risultavano problemi cognitivi tali da impedirle di comprendere le proprie azioni. Non emergevano inoltre difficoltà motorie che le impedissero di compiere autonomamente il gesto della scrittura.

Alla fine, quindi, il tribunale ha considerato il testamento legittimo e valido, consentendo al nipote di beneficiare dell’eredità.

Come deve essere fatto un testamento per essere valido?

La legge italiana prevede diverse forme di testamento, ma non basta mettere nero su bianco le proprie volontà perché un documento sia automaticamente valido. Ogni tipologia ha infatti regole precise da rispettare.

Tra le forme previste dal Codice civile c’è il testamento olografo, probabilmente quello più semplice da realizzare. È il classico documento scritto personalmente dal testatore, senza la necessità di rivolgersi a un notaio. Proprio la sua semplicità, però, non significa che si possa fare in qualsiasi modo.

Per essere valido, il testamento olografo deve rispettare tre requisiti fondamentali: deve essere scritto interamente a mano dal testatore, deve riportare la data e deve essere firmato alla fine delle disposizioni.

La prima condizione è particolarmente importante. Non è sufficiente stampare un testo preparato al computer e aggiungere successivamente la propria firma. Il contenuto deve essere scritto manualmente dalla persona che sta facendo testamento. È proprio l’autografia, cioè la scrittura di propria mano, a permettere di collegare il documento alla volontà del testatore.

Anche la data ha un ruolo preciso. Deve indicare giorno, mese e anno e permette, tra le altre cose, di stabilire quale sia l’ultima volontà nel caso in cui esistano più testamenti. Può inoltre diventare rilevante se, in un secondo momento, viene messa in discussione la capacità della persona di intendere e volere.

Infine c’è la firma, che deve essere collocata al termine delle disposizioni testamentarie. La sua funzione è quella di attribuire il documento al testatore e confermare la volontà espressa.

Un testamento olografo può quindi essere contestato, per esempio, se manca la sottoscrizione, se è stato scritto al computer, se non è datato oppure se non è stato redatto interamente a mano. Può inoltre essere impugnato quando si sostiene che il testatore non fosse capace di intendere e volere o che il documento sia falso. In situazioni di questo tipo, il giudice può ricorrere anche a una perizia sulla grafia.

Il testamento olografo non è comunque l’unica possibilità. Esistono anche il testamento pubblico, redatto dal notaio alla presenza di due testimoni, e il testamento segreto, che viene consegnato al notaio in forma sigillata.

Resta poi un ultimo aspetto da non trascurare: la libertà di decidere a chi lasciare i propri beni non è sempre assoluta. In presenza di determinati familiari, la legge tutela infatti i cosiddetti legittimari, ai quali spetta una quota dell’eredità anche contro una diversa volontà testamentaria. Per questo, quando il patrimonio è consistente o la situazione familiare è complessa, è sempre opportuno verificare con un professionista che le disposizioni scelte siano in linea con le regole sulla successione.