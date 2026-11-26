È una delle protagoniste di Ballando con le Stelle 2026 e, puntata dopo puntata, sta conquistando sempre più spazio sotto i riflettori. Erica Martinelli, ballerina professionista del programma condotto da Milly Carlucci, è finita al centro dell’attenzione non soltanto per le sue capacità artistiche, ma anche per la particolare sintonia con il concorrente Alberto Ravagnani. L’ex sacerdote condivide con lei il percorso sulla pista da ballo, tra coreografie, momenti di complicità e indiscrezioni sulla loro vita privata. Ma chi è davvero Erica Martinelli? E cosa c’è tra lei e Ravagnani?

Chi è Erica Martinelli

Nata a Roma nel 1996, Erica Martinelli ha trasformato la passione per la danza in una vera e propria professione. Il suo avvicinamento al mondo del ballo risale all’infanzia: ha iniziato a studiare danza quando aveva appena otto anni, dedicandosi a diverse discipline, dalla classica alla moderna, fino a specializzarsi soprattutto nei balli latino-americani.

Il suo talento e la costanza negli allenamenti le hanno permesso di raggiungere importanti traguardi già durante l’adolescenza. Tra il 2011 e il 2013 ha partecipato alle finali dei Campionati Italiani, conquistando successivamente due medaglie di bronzo, nel 2014 e nel 2015. Un percorso che le ha aperto le porte anche della scena internazionale. Dal 2015, infatti, fa parte della compagnia Burn the Floor, realtà conosciuta per i suoi spettacoli e le tournée in diversi Paesi del mondo.

L’approdo in televisione è arrivato nel 2024, quando è entrata nel gruppo dei professionisti di Ballando con le Stelle. Nella sua prima esperienza nel programma ha accompagnato l’attore turco Furkan Palalı, conosciuto in Italia per il ruolo di Fikret nella soap opera Terra Amara. Nel 2025 è tornata sulla pista di Rai 1 al fianco del cantante Rosa Chemical, mentre nel 2026 ha iniziato una nuova avventura con Alberto Ravagnani. Una carriera televisiva in crescita, dunque, che le sta consentendo di farsi conoscere anche da chi non segue abitualmente il mondo della danza. Per quanto riguarda la sfera privata, Erica ha raccontato di aver vissuto una relazione durata quindici anni, terminata prima della precedente edizione del programma. La ballerina si è mostrata piuttosto riservata, pur parlando apertamente delle proprie esperienze sentimentali.

Il presunto amore con Alberto Ravagnani

A rendere particolarmente interessante la partecipazione di Erica a Ballando con le Stelle 2026 è soprattutto il rapporto con Alberto Ravagnani. L’ex sacerdote, che ha lasciato il ministero nel 2026, si è ritrovato a confrontarsi con un mondo completamente diverso da quello a cui era abituato. In questo percorso la presenza della sua maestra sembra avere un ruolo importante, dentro e fuori dalla sala prove.

Fin dal loro primo incontro, Martinelli ha raccontato di aver instaurato con lui un rapporto spontaneo e affettuoso. In un’intervista ha ricordato di essergli corsa incontro per abbracciarlo, spiegando quanto le venga naturale dimostrargli il proprio affetto. Anche Ravagnani ha parlato di un legame che, con il passare del tempo, è diventato sempre più sincero.

A far crescere i sospetti su un possibile flirt sono state alcune fotografie che avrebbero immortalato i due durante un’uscita a Roma. Le immagini hanno alimentato le indiscrezioni su un possibile bacio, senza però offrire elementi sufficientemente chiari per stabilire cosa sia realmente accaduto.

Al momento, tuttavia, non esiste una conferma ufficiale di una relazione sentimentale tra i due. La complicità appare evidente, ma resta da capire se si tratti di una bella amicizia, di un rapporto speciale nato grazie all’esperienza televisiva oppure di qualcosa destinato a trasformarsi in amore. Per ora Erica e Alberto continuano a condividere la pista di Ballando con le Stelle, lasciando che siano il tempo e le prossime puntate a raccontare il resto.